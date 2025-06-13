До ЄС за 14 тисяч доларів: на Рівненщині викрито канал нелегального переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з поліцією Рівненської області викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Як зазначається, двоє мешканців Рівненщини організували канал нелегального перетину державного кордону до країн ЄС. Вони знайшли двох охочих до незаконної подорожі, доставили їх у прикордонну зону та провели інструктаж. За свої послуги правопорушники вимагали 14 тисяч доларів США.

Зловмисників затримали під час отримання грошей за участю спецпідрозділу "ДОЗОР". Їм повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Очікується обрання запобіжного заходу.

Під час слідчих дій вилучено речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури.

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