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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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До ЄС за 14 тисяч доларів: на Рівненщині викрито канал нелегального переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з поліцією Рівненської області викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Рівненщині затримали організаторів каналу нелегального виїзду за кордон

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Як зазначається, двоє мешканців Рівненщини організували канал нелегального перетину державного кордону до країн ЄС. Вони знайшли двох охочих до незаконної подорожі, доставили їх у прикордонну зону та провели інструктаж. За свої послуги правопорушники вимагали 14 тисяч доларів США.

Зловмисників затримали під час отримання грошей за участю спецпідрозділу "ДОЗОР". Їм повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Очікується обрання запобіжного заходу.

На Рівненщині затримали організаторів каналу нелегального виїзду за кордон

Під час слідчих дій вилучено речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) ухилянти (1004) Рівненська область (1195)


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Значить уже й Білорусь - це ЄС. Ех...
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13.06.2025 17:55 Відповісти
ХА!НЕТ СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ!
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13.06.2025 18:03 Відповісти
на західних кордонах є укріплення, вмотивовані люди, дрони з тепловізорами...
а на східному нічого із цього

щось в цій країні не так....а що саме?
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13.06.2025 18:55 Відповісти
 
 