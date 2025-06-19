Переправлял уклонистов через границу за $9 000: в Одесской области задержан россиянин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Подольского отряда задержали гражданина РФ, который пытался незаконно переправить двух мужчин призывного возраста через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, 49-летний мужчина, который имеет вид на жительство в Украине, сотрудничал с администратором телеграм-канала. Клиентов находили в мессенджерах и за 9 тысяч долларов США обещали беспрепятственный выезд в Молдову. Деньги поступали на криптокошелек организатора.

Из Одессы клиентов доставил к границе сам "проводник", однако при попытке пересечения их задержали пограничники. В ходе обысков изъяты автомобиль, мобильный телефон и наличные.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 242 тыс. грн.

На двух "пассажиров" составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1 КУоАП). Дела переданы в суд.

