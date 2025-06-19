РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10103 посетителя онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 192 4

Переправлял уклонистов через границу за $9 000: в Одесской области задержан россиянин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Подольского отряда задержали гражданина РФ, который пытался незаконно переправить двух мужчин призывного возраста через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, 49-летний мужчина, который имеет вид на жительство в Украине, сотрудничал с администратором телеграм-канала. Клиентов находили в мессенджерах и за 9 тысяч долларов США обещали беспрепятственный выезд в Молдову. Деньги поступали на криптокошелек организатора.

Из Одессы клиентов доставил к границе сам "проводник", однако при попытке пересечения их задержали пограничники. В ходе обысков изъяты автомобиль, мобильный телефон и наличные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси сейчас нет, несмотря на активную риторику Лукашенко, - Госпогранслужба

В Одесской области задержали россиянина за попытку переправить уклонистов в Молдову
В Одесской области задержали россиянина за попытку переправить уклонистов в Молдову

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 242 тыс. грн.

На двух "пассажиров" составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1 КУоАП). Дела переданы в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси сейчас нет, несмотря на активную риторику Лукашенко, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6865) Одесская область (3830) уклонисты (1107)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже на ухилянтах навіть кацапи заробляють.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:33 Ответить
4 год войны с рашей, какой вид на жительство в Украине для россиянина? "Звезда в шоке", мягко говоря...
показать весь комментарий
19.06.2025 16:04 Ответить
Прикордонники порушують Закон України не випускаючи людей закордон. Тому ті змушені нелегально його перетинати. Тут треба судити прикордонників разом з зеленою пліснявою, яка довела нашу країну до концтабору. А ми були країною вільних людей до 2019 року.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:52 Ответить
Накуй пішло...
показать весь комментарий
19.06.2025 16:02 Ответить
 
 