Переправляв ухилянтів через кордон за $9 000: на Одещині затримано росіянина, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Подільського загону затримали громадянина РФ, який намагався незаконно переправити двох чоловіків призовного віку через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, 49-річний чоловік, який має посвідку на постійне проживання в Україні, співпрацював з адміністратором телеграм-каналу. Клієнтів знаходили у месенджерах і за 9 тисяч доларів США обіцяли безперешкодний виїзд до Молдови. Гроші надходили на криптогаманець організатора.

З Одеси клієнтів доправив до кордону сам "провідник", однак під час спроби перетину їх затримали прикордонники. У ході обшуків вилучено автомобіль, мобільний телефон та готівку.

Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрали запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 242 тис. грн.

На двох "пасажирів" склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП). Справи передано до суду.

