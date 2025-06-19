УКР
Переправляв ухилянтів через кордон за $9 000: на Одещині затримано росіянина, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Подільського загону затримали громадянина РФ, який намагався незаконно переправити двох чоловіків призовного віку через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, 49-річний чоловік, який має посвідку на постійне проживання в Україні, співпрацював з адміністратором телеграм-каналу. Клієнтів знаходили у месенджерах і за 9 тисяч доларів США обіцяли безперешкодний виїзд до Молдови. Гроші надходили на криптогаманець організатора.

З Одеси клієнтів доправив до кордону сам "провідник", однак під час спроби перетину їх затримали прикордонники. У ході обшуків вилучено автомобіль, мобільний телефон та готівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі зараз немає, попри активну риторику Лукашенка, - Держприкордонслужба

На Одещині затримали росіянина за спробу переправити ухилянтів до Молдови
На Одещині затримали росіянина за спробу переправити ухилянтів до Молдови

Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрали запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 242 тис. грн.

На двох "пасажирів" склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП). Справи передано до суду.

Держприкордонслужба ДПСУ (6438) Одеська область (3494) ухилянти (1178)
Вже на ухилянтах навіть кацапи заробляють.
показати весь коментар
19.06.2025 13:33 Відповісти
4 год войны с рашей, какой вид на жительство в Украине для россиянина? "Звезда в шоке", мягко говоря...
показати весь коментар
19.06.2025 16:04 Відповісти
Прикордонники порушують Закон України не випускаючи людей закордон. Тому ті змушені нелегально його перетинати. Тут треба судити прикордонників разом з зеленою пліснявою, яка довела нашу країну до концтабору. А ми були країною вільних людей до 2019 року.
показати весь коментар
19.06.2025 14:52 Відповісти
Накуй пішло...
показати весь коментар
19.06.2025 16:02 Відповісти
 
 