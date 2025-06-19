УКР
Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
889 3

Безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі зараз немає, попри активну риторику Лукашенка, - Держприкордонслужба

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Українські прикордонники продовжують пильний моніторинг ситуації на кордоні з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

 "На білоруському напрямку не фіксуємо формування ударних груп чи провокацій. Але цей напрямок лишається загрозливим. І ця загроза нікуди не зникне, допоки Білорусь не припинить підтримувати Росію у війні", - зазначив Демченко.

За його словами, у вересні очікується активна фаза спільних навчань РФ  та Білорусі. Саме тоді можливе перекидання додаткових сил, яке потребуватиме окремої оцінки загроз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ може вчинити "демонстративні дії" в напрямку кордону України під час навчань у Білорусі, - ДПСУ

Автор: 

Білорусь (8082) Держприкордонслужба ДПСУ (6438) кордон (4927)
19.06.2025 11:01 Відповісти
19.06.2025 11:44 Відповісти
19.06.2025 11:04 Відповісти
 
 