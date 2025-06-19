Безпосередньої загрози вторгнення з території Білорусі зараз немає, попри активну риторику Лукашенка, - Держприкордонслужба
Українські прикордонники продовжують пильний моніторинг ситуації на кордоні з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"На білоруському напрямку не фіксуємо формування ударних груп чи провокацій. Але цей напрямок лишається загрозливим. І ця загроза нікуди не зникне, допоки Білорусь не припинить підтримувати Росію у війні", - зазначив Демченко.
За його словами, у вересні очікується активна фаза спільних навчань РФ та Білорусі. Саме тоді можливе перекидання додаткових сил, яке потребуватиме окремої оцінки загроз.
