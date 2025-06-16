УКР
РФ може вчинити "демонстративні дії" в напрямку кордону України під час навчань у Білорусі, - ДПСУ

Навчання РФ та Білорусі. Чи є загроза для України

У Держприкордонслужбі не виключають, що РФ під час військових навчань у Білорусі може вдатися до провокацій чи демонстративних дій в бік українського кордону.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми за цим активно стежимо для того, щоб розуміти, яку кількість своїх сіл Росія може чи планує залучити до цих навчань та й власне, де вони відбуватимуться. Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більш вглиб території Білорусі, якщо говорити про власне напрямок з кордоном України. Мені складно сказати, з чим це пов'язано, можливо дійсно є якісь побоювання у Білорусі щодо цього", - сказав він.

За словами Демченка, станом на зараз активної фази російсько-білоруських навчань не спостерігається. Окрім того, на території РБ зараз немає ударних угруповань РФ, які могли б становити загрозу для України.

Читайте також: На кордоні з Білоруссю не фіксують формування ударних сил, - ДПСУ

"Для нас, звісно, пріоритет - вивчення тієї інформації, яку ми можемо здобути щодо активної фази спільних навчань. Бо саме в цей час ризик для нашої країни може збільшуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону. Але наша основна задача - бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - додав речник.

Він зазначив, що Білорусь продовжує підтримувати Росію. Тому варто продовжувати нарощувати свої оборонні можливості по лінії кордону.

Читайте: Зеленський про військові навчання Росії та Білорусі: Лукашенко хоче "відтягнути" їх углиб країни

Білорусь (8076) росія (67862) військові навчання (2814) Демченко Андрій (381)
Так там заминировано или новые асфальтовые дороги готовы пропустить путинкую армию в глубь страны?
показати весь коментар
16.06.2025 11:38 Відповісти
В уряді чекають. В них час є.
показати весь коментар
16.06.2025 11:41 Відповісти
***** вже не знає чим ще нас налякати. ******** допомагає.
показати весь коментар
16.06.2025 11:55 Відповісти
Незрозуміло. Війська РФ - законна ціль. Ви що, думаєте спостерігати за навчаннями і не їб*нути туди пару дронів чи хаймарсів? Будете чекати, поки вони свій крок першими зроблять? Просто попередьте Луку, шоб не пускав їх до себе, бо буде п*здець.
показати весь коментар
16.06.2025 12:03 Відповісти
Що за дурня. Попередити що іпанем а там нехай білоруси вирішують підставляти своє "лице" чи ні
показати весь коментар
16.06.2025 12:29 Відповісти
А стефанчуки+зеленський+шмигаль та їх секретар РНБОУ, це ж, не як Турецькі привладні, які дали одразу, гідну відсіч московитам!
Вони з рясами московитів з фсб, ніяке рішення приймають, а тут …
показати весь коментар
16.06.2025 12:52 Відповісти
 
 