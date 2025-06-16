РФ може вчинити "демонстративні дії" в напрямку кордону України під час навчань у Білорусі, - ДПСУ

У Держприкордонслужбі не виключають, що РФ під час військових навчань у Білорусі може вдатися до провокацій чи демонстративних дій в бік українського кордону.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми за цим активно стежимо для того, щоб розуміти, яку кількість своїх сіл Росія може чи планує залучити до цих навчань та й власне, де вони відбуватимуться. Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більш вглиб території Білорусі, якщо говорити про власне напрямок з кордоном України. Мені складно сказати, з чим це пов'язано, можливо дійсно є якісь побоювання у Білорусі щодо цього", - сказав він.

За словами Демченка, станом на зараз активної фази російсько-білоруських навчань не спостерігається. Окрім того, на території РБ зараз немає ударних угруповань РФ, які могли б становити загрозу для України.

"Для нас, звісно, пріоритет - вивчення тієї інформації, яку ми можемо здобути щодо активної фази спільних навчань. Бо саме в цей час ризик для нашої країни може збільшуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону. Але наша основна задача - бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - додав речник.

Він зазначив, що Білорусь продовжує підтримувати Росію. Тому варто продовжувати нарощувати свої оборонні можливості по лінії кордону.

