На кордоні з Білоруссю не фіксують формування ударних сил, - ДПСУ

На території Білорусі наразі не спостерігається формування ударного угруповання військ, однак Україна продовжує уважно відстежувати ситуацію у зв’язку з майбутніми спільними навчаннями РФ і Білорусі "Захід-2025".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За його словами, активна фаза навчань очікується у вересні, і Україна стежить за тим, які сили братимуть у них участь, зокрема, чи буде здійснено перекидання російських підрозділів на білоруську територію. Демченко наголосив, що в разі появи таких військ рівень загрози для України може суттєво зрости.

Станом на зараз ДПСУ не фіксує жодних нестандартних ситуацій по лінії кордону з Білоруссю, але напрямок залишається потенційно небезпечним. Україна продовжує зміцнювати оборонні рубежі по всій протяжності кордону з РБ - понад 1080 км від Волині до Чернігівщини.

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Окрему увагу, за словами речника, приділяють спостереженню за ситуацією вглиб білоруської території, аби своєчасно реагувати на можливі зміни.

29 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що влітку 2025 року Росія може готуватися до нових дій, прикриваючись навчаннями. Раніше він зазначав, що Москва планує підготувати для посилення білоруського напрямку до 15 дивізій чисельністю до 150 тисяч військових.

Водночас за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 29 травня, масштаби навчань "Захід-2025" були скорочені, а основний маневр відсунули подалі від західного кордону Білорусі.

Коментуючи можливу загрозу нового наступу з боку Білорусі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше зазначав, що масштабні навчання можуть прикривати формування наступальних угруповань, як це вже відбувалося у 2022 році.

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