На границе с Беларусью не фиксируют формирование ударных сил, - ГПСУ

На территории Беларуси пока не наблюдается формирования ударной группировки войск, однако Украина продолжает внимательно отслеживать ситуацию в связи с предстоящими совместными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025".

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По его словам, активная фаза учений ожидается в сентябре, и Украина следит за тем, какие силы будут принимать в них участие, в частности, будет ли осуществлено перебрасывание российских подразделений на белорусскую территорию. Демченко подчеркнул, что в случае появления таких войск уровень угрозы для Украины может существенно возрасти.

По состоянию на сейчас ГПСУ не фиксирует никаких нестандартных ситуаций по линии границы с Беларусью, но направление остается потенциально опасным. Украина продолжает укреплять оборонительные рубежи по всей протяженности границы с РБ - более 1080 км от Волыни до Черниговщины.

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Особое внимание, по словам спикера, уделяется наблюдению за ситуацией вглубь белорусской территории, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения.

29 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что летом 2025 года Россия может готовиться к новым действиям, прикрываясь учениями. Ранее он отмечал, что Москва планирует подготовить для усиления белорусского направления до 15 дивизий численностью до 150 тысяч военных.

В то же время по данным Института изучения войны (ISW) от 29 мая, масштабы учений "Запад-2025" были сокращены, а основной маневр отодвинули подальше от западной границы Беларуси.

Комментируя возможную угрозу нового наступления со стороны Беларуси, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее отмечал, что масштабные учения могут прикрывать формирование наступательных группировок, как это уже происходило в 2022 году.

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