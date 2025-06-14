Зеленський про військові навчання Росії та Білорусі: Лукашенко хоче "відтягнути" їх углиб країни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче "відтягнути" спільні військові навчання з РФ від кордону, бо боїться повторення курської операції у своїй країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність контингенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу — на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань", — каже Зеленський.

За його словами, за даними зовнішньої розвідки навчання можуть проходити у глибині Білорусі, "щоб не провокувати":

"Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням "русских" історично нам вже, на жаль, відомий".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зазначав, що у Білорусі вирішили перенести основні маневри спільних із РФ військових навчань "Захід-2025" углиб території Білорусі від західних кордонів.

