УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9858 відвідувачів онлайн
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
3 290 33

Зеленський про військові навчання Росії та Білорусі: Лукашенко хоче "відтягнути" їх углиб країни

Зеленський прокоментував навчання у Білорусі восени 2025 року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче "відтягнути" спільні військові навчання з РФ від кордону, бо боїться повторення курської операції у своїй країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне,  про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність  контингенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу — на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань", — каже Зеленський.

За його словами, за даними зовнішньої розвідки навчання можуть проходити у глибині Білорусі, "щоб не провокувати":

"Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням "русских" історично нам вже, на жаль, відомий".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зазначав, що у Білорусі вирішили перенести основні маневри спільних із РФ військових навчань "Захід-2025" углиб території Білорусі від західних кордонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадянам РФ та Білорусі заборонили працювати на об’єктах критичної інфраструктури Латвії

Автор: 

Білорусь (8075) Зеленський Володимир (25515) Лукашенко Олександр (2694) військові навчання (2813)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Чи знайдеться притомна людина, котра пояснить цьому етнічному єврею, хто є етнічними руськими та як правильно називати свінособак з московії?
показати весь коментар
14.06.2025 17:25 Відповісти
+5
Що воно меле? Що ти "можеш павтаріть"? Курська авантюра очікувано закінчилась розгромною поразкою. 6 000 трупів звідки вагонами везуть на обмін? А воно гундосить як притрушене.
показати весь коментар
14.06.2025 17:34 Відповісти
+4
"це вже ж було"(с),висновок-невиліковний лідор
показати весь коментар
14.06.2025 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм... А невеличка війна на території Білоросійської республіки РФ була б і справді корисна Україні.
показати весь коментар
14.06.2025 17:17 Відповісти
Не повторюйте помилок наших ворогів, вони теж планували "невеличку війну" в Україні!
показати весь коментар
14.06.2025 17:45 Відповісти
Білоруси вийобуються - кацапи можуть до них приїхати на навчання а вони не можуть поїхати в рашку - там полігонів! - на всіх землян хватить
показати весь коментар
14.06.2025 17:18 Відповісти
Чи знайдеться притомна людина, котра пояснить цьому етнічному єврею, хто є етнічними руськими та як правильно називати свінособак з московії?
показати весь коментар
14.06.2025 17:25 Відповісти
Наш Лідор може підтягнутись 15 разів. Тому достойний бути президентом
показати весь коментар
14.06.2025 17:45 Відповісти
Так він не називає їх "руськими" він називає їх "русскімі"
показати весь коментар
14.06.2025 17:47 Відповісти
Кацапи умисне виправлють свою вигадану самоназву - русскіє, під якою цих вбивць і нелюдів знають у всьому в Світі, на руські (що повязана з Україною і українцями тобто Русью.)
Бо маскуються під українців.
Докладніше:
https://www.golos.com.ua/article/363341

«Оцінюючи пекельні жорстокості росіян над українцями, одні кажуть: «Ось таким є «русскій мір» путінських рашистів, яких благословляє на злодіяння московський патріарх кіріл зі своїми батюшками. Слово «русскій» вимовляють і пишуть з двома «с». Інші - називають і пишуть, що сповідники «руського міра» катують українців, але пишуть слово з одним «с» і м'яким знаком. І ті, і ті вважають ці вислови однаковими за значенням. Насправді між ними глибока змістова, ідеологічна, політична, культурологічна, лексична різниця.....
показати весь коментар
14.06.2025 21:43 Відповісти
Ніколи не зустрічав, щоби кацапи на себе казали "руськіє", а не "русскіє"
показати весь коментар
15.06.2025 11:39 Відповісти
Вірно!
Це саме 5-та тутешня прокацапська колона в Україні, з усих сил в ЗМІ намагається поставити знак рівності між українцями і кацапами, перероблюючи нашу прабатьківщину Русь ( що є Київська, Чернігівська, Волинська області ******** України) в пєтровський новодєл: «Россія»
Типу Русь «ето Россія».

Тому, використовуємо до кацапів термін Россія, русскій, русскіє.
(а не не орки, рашисти, окупанти, чи не дай Боже «руські»!!!)
показати весь коментар
15.06.2025 11:55 Відповісти
Ну, спочатку треба вияснить - наскільки ТИ САМ - УКРАЇНЕЦЬ... Судячи з тексту коментарю - мова українська для тебе, чужа... І вже "занадто круто" ти взявся за "етнічного єврея"... Його мають право паплюжить, і "раком ставить", тільки справжні громадяни України - а не "козачки заслані"... (до речі - не пробуй лить лайно - мене тут надто багато хто знає... Якщо звинуватиш мене в прихильності до "Блазня" - викличеш сміх і підтвердиш, що ти - "козачок засланий" ... З "Мордору"...
показати весь коментар
14.06.2025 18:10 Відповісти
Побачив твоє "блювотіння"!
Лінгвістичний етнограф!?
В Україні є українці, які розмовляють та пишуть мовою Сковороди, а є також і бидло, яке все знає, та про все намагається судити і щось "муркає" про свій захист від мене "завсідниками", які тут, мені здається, такі саме нероби, що й ти. Твоє читати, що лайно розглядати. Активіст! Та й взагалі - скандаліст і мерзотник.
Дивуюсь собі - дуже багато слів приділив такий нікчемі ... Ну, то до розвитку твого...Читай, аналізуй, запам'ятай.
Небажану порцію свого блювотіння сюди, як для мене, не "скидай"...
показати весь коментар
22.06.2025 15:36 Відповісти
Кацапський провокаторе! (А ніким іншим ти буть не можеш - бо зареєстрований більше трьох років тому, а тебе ніхто не знає і не пам"ятає)... Ти притишся трохи, "нульовко консервована", бо так і в "деактив" можна влетіть - за розпалювання міднаціональної ворожнечі...
І вчи краще українську мову - бо від тебе "лаптями смердить", хоч ти і натягуєш на сраку "вишиванку"...
показати весь коментар
22.06.2025 15:46 Відповісти
"Зареєструвався більше трьох років тому ..."
Тупа ти нікчема!
На війні я був, щоб ти, нездара, тут свою нікчемність демонструвала...
показати весь коментар
22.06.2025 16:24 Відповісти
Вірю... Плачу кривавими слізьми - так вірю... З-під твого прапорця "украйонського" смердючі кацапські лапті стирчать, вояко!...
показати весь коментар
22.06.2025 16:34 Відповісти
Хай проводять навчання на кордоні з Смоленською народною республікою...Там найбезпечніше...
показати весь коментар
14.06.2025 17:27 Відповісти
Нє-нє-нє! Вони від вигаданої Вейшнорії вигребли, а тут майже реальний супротивник!
Я б їм запропонував проводити навчання десь в районі Уралу по відбиттю "невеликих" китайських ДРГ, чисельністю 100-200 тис. диверсантів
показати весь коментар
14.06.2025 18:30 Відповісти
Потужний висновок, в цитатник найвеличнішого
показати весь коментар
14.06.2025 17:31 Відповісти
Що воно меле? Що ти "можеш павтаріть"? Курська авантюра очікувано закінчилась розгромною поразкою. 6 000 трупів звідки вагонами везуть на обмін? А воно гундосить як притрушене.
показати весь коментар
14.06.2025 17:34 Відповісти
взагалі звідусіль везуть. русня не тільки на Курщині наступає.
Та й про розгром ти загнув бо мети окупувати і утримувати території в нас не було.

Але лідор таки ******* - втягувати у війну бульборусню нам явно не на руку.
показати весь коментар
14.06.2025 17:44 Відповісти
Якби не було, то не сиділи б там пів-року. Зайшли, наробили шороху, вийшли. Втрат мінімум. І бажано вийшли на підготовлені позиції. Інакше атвєтка на Сумщину все одно прийшла. Вихід був провальним. Втратили надзвичайно багато важкого озброєння, часто просто покинутого. Так що однозначно поразка. Ну а трупи везуть звідусіль, погоджуюсь. ЗСУ відступають
показати весь коментар
14.06.2025 17:51 Відповісти
там був задум відтягнути русню, це частково вдалось. і ще хотіли виміняти на шось бо вірили що рудий пізділмейкер зможе укласти мир. Друге повністю провалилось, власне весною це стало зрозумілим. А до того не вийшло дійти до Сейме - це дало би змоги закріпитись по природньому рубіжу, що теж не вийшло.
показати весь коментар
14.06.2025 18:03 Відповісти
Вірю. От вірю. Якщо дебіли, що це придумали не могли реалістично оцінити власні!!! можливості і ресурси. То чому б і ні. Повтор піар- "коннтрнаступу" 2023 року.
показати весь коментар
14.06.2025 18:08 Відповісти
Шось він сьогодні розпотужнічався не на жарт.
показати весь коментар
14.06.2025 17:40 Відповісти
Зеленському і Лукашенку ''можна вірити'' - вони ''справжні друзі'' - вони вже один раз ''дуже успішно домовились'' про ненапад москалів у лютому 2022року...
''Дякуємо... дуже дякуємо'' ''найвеличнішому лідеру **********'' ''потужному'' піськограю піздюку Зеленському.
показати весь коментар
14.06.2025 17:42 Відповісти
"це вже ж було"(с),висновок-невиліковний лідор
показати весь коментар
14.06.2025 17:43 Відповісти
3 березня 1918 року радянська Росія підписала сепаратний мирний договір з Центральними державами, визнавши незалежність України та інших країн.За умовами миру, Гомельський повіт було передано до складу Чернігівської губернії.На початку червня Річицький, Пінський та Мозирський повіти були об'єднані у Поліську губернію.
показати весь коментар
14.06.2025 17:46 Відповісти
"Здамся експертом",- подумав лідор.
показати весь коментар
14.06.2025 17:47 Відповісти
а міг би теж й на картах показати. мабуть не взяв з собою ))
показати весь коментар
14.06.2025 18:06 Відповісти
І ПРАВІЛЬНО боїться . Ще нарветься на операцію ПАВУТИНА І ПИСЕЦ
показати весь коментар
14.06.2025 18:07 Відповісти
Курська авантюра від ішака провалилась, як і все інше до чого причетне це безтолкове чмо. Ішак своєю авантюрою вгробив купу люду та найліпшої техніки, просрав купу територій на Сході, оголивши фронт, додатково відкрмив 300 км фронту залучивши тисячі вузькооких. І в результаті маємо просування кацапні на сумщині фронтом 30км. з глибиною майже 15 км.
показати весь коментар
14.06.2025 19:06 Відповісти
Учитывая что сейчас на фронтах твориться потужный лучше бы молчал. Он скорее боится что путька его в войну втянет какой-то провокацией
показати весь коментар
14.06.2025 20:26 Відповісти
Тебе великого Потужника усі бояться
показати весь коментар
14.06.2025 20:53 Відповісти
 
 