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Новини
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Громадянам РФ та Білорусі заборонили працювати на об’єктах критичної інфраструктури Латвії

латвія

Депутати латвійського Сейму 12 червня  прийняли в третьому читанні поправки до закону про національну безпеку, які передбачають заборону на працевлаштування або надання послуг в критичній інфраструктурі громадянам Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Під критичною інфраструктурою розуміють об'єкти, системи або їхні частини, розташовані в Латвії, які необхідні для виконання важливих суспільних функцій, а також для захисту здоров'я, безпеки, економічного або соціального благополуччя людей.

Поправки передбачають, що громадяни Росії та Білорусі не зможуть працювати або надавати послуги на об'єктах критичної інфраструктури або критичної інфраструктури європейського рівня, якщо надання послуг передбачає доступ до інформації або технологічного обладнання, необхідного для функціонування критичної інфраструктури.

Громадяни Росії або Білорусі зможуть виконувати роботу в критичній інфраструктурі тільки за наявності окремого дозволу від національного органу безпеки.

Поправки також передбачають, що Росія або Білорусь, її громадяни або юридичні особи, засновані в цих країнах, не зможуть стати власником, володільцем або бенефіціаром критичної інфраструктури, а підданим Росії або Білорусі буде заборонено обіймати посади в органах управління такої інфраструктури.

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Для посилення захисту критичної інфраструктури власник повинен бути лояльним до Латвії та її конституції і йому заборонено надавати підтримку, в тому числі інформаційну, особам або державам, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності демократичних держав або конституційному порядку.

Автор: 

Білорусь (7971) Латвія (1364) росія (66175)


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13.06.2025 13:14 Відповісти
Тю....а у нас 5явність родичів в рашці та зарадників в родині навпаки дає перевагу в конкурсах на посади топ чиновників.В до оп без цих пунктів навіть не розглядають!
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13.06.2025 13:15 Відповісти
Краще запізно, ніж ніколи...
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13.06.2025 13:21 Відповісти
Ущемление ущемленных продолжаются, на госсзаказах не падзаработать!
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13.06.2025 13:25 Відповісти
Це досі про це треба було думати ?
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13.06.2025 13:31 Відповісти
Своєчасно...
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13.06.2025 13:35 Відповісти
спізнилися років на 10
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13.06.2025 14:38 Відповісти
Та які там підприємства...женить їх статевими ганчірками до їх мухосрансків...
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13.06.2025 14:08 Відповісти
 
 