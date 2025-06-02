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Новини Кордон з Росією
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Латвія заборонила в’їзд громадянам РФ, які володіють житлом біля стратегічних об’єктів

Латвія заборонила в’їзд деяким росіянам. Чому

Латвія заборонила в'їзд до країни громадянам Росії, які мають нерухомість біля стратегічних об'єктів.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Служба державної безпеки Латвії здійснила низку перевірок росіян, які купили або збудували житло та комерційні об'єкти поряд з важливими для національної безпеки об'єктами у неділю, 1 червня. За результатами перевірок там рекомендувало включити цих людей до списку небажаних для в'їзду до країни.

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"У низці випадків виявлено ризики, створювані російськими громадянами для нацбезпеки Латвії. Ці громадяни включені до так званого чорного списку або списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії", - йдеться в повідомленні.

Ще у квітні 2025 року Латвія суттєво посилила правила в’їзду для громадян Росії.

Від 1 вересня громадяни РФ повинні за 48 годин до прибуття подавати детальну інформацію: мету візиту, маршрути пересування, місце проживання, дані про роботу та родичів із державними чи військовими посадами. За порушення нових вимог загрожує штраф до 2000 євро.

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Автор: 

безпека (944) Латвія (1360) росія (65949)


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і це правільно. Нехай у Воркуті купляють собі квартири за 1000 фулів.
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02.06.2025 15:44 Відповісти
в радіусі десяти кілометрів. А краще - тридцяти.
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02.06.2025 15:46 Відповісти
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02.06.2025 15:46 Відповісти
у заголовку все що після коми - зайве!
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02.06.2025 15:52 Відповісти
Вся Латвія це стратегічний об"єкт
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02.06.2025 15:53 Відповісти
Країни Балтії розуміють нас як ніхто інший!!
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02.06.2025 15:54 Відповісти
А якже тепер московіти, гадити будуть, там де живуть!?!?
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02.06.2025 16:00 Відповісти
 
 