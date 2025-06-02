Латвія заборонила в’їзд громадянам РФ, які володіють житлом біля стратегічних об’єктів

Латвія заборонила в'їзд до країни громадянам Росії, які мають нерухомість біля стратегічних об'єктів.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Служба державної безпеки Латвії здійснила низку перевірок росіян, які купили або збудували житло та комерційні об'єкти поряд з важливими для національної безпеки об'єктами у неділю, 1 червня. За результатами перевірок там рекомендувало включити цих людей до списку небажаних для в'їзду до країни.

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"У низці випадків виявлено ризики, створювані російськими громадянами для нацбезпеки Латвії. Ці громадяни включені до так званого чорного списку або списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії", - йдеться в повідомленні.

Ще у квітні 2025 року Латвія суттєво посилила правила в’їзду для громадян Росії.

Від 1 вересня громадяни РФ повинні за 48 годин до прибуття подавати детальну інформацію: мету візиту, маршрути пересування, місце проживання, дані про роботу та родичів із державними чи військовими посадами. За порушення нових вимог загрожує штраф до 2000 євро.

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