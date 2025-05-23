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Новини Безпека Європи
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Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи, - голова військового комітету ЄС Брігер

голова Військового комітету ЄС назвав Росію найбільшою загрозою для Європи

Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи не тільки в галузі звичайних озброєнь, а й у гібридній війні. Європа повинна навчитися захищати себе – у військовому, промисловому і соціальному плані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZDF заявив голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер.

Тож Європі слід активно залучати населення та підвищувати його обізнаність, щодо того, що  "безпека коштує грошей".

"Після закінчення холодної війни все було інакше, але зараз ми стикаємося з новою реальністю", – сказав він.

Брігер зазначив, що не варто очікувати швидкого наступу Росії на держави ЄС, однак під загрозою можуть опинитися частини країн Балтії, які безпосередньо межують із Росією. Тому необхідно більше співпраці в галузі політики безпеки, оборони та озброєнь.

За словами Брігера, до 2025 року Євросоюз створить сили швидкого реагування чисельністю 5000 солдатів. Ці сили призначені насамперед для врегулювання криз за межами Європи.

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Навіть якщо військова підтримка з боку США, як і раніше, буде необхідна, Європі доведеться дедалі більше брати на себе відповідальність, вважає голова військового комітету ЄС. Це не просто питання фінансів, а й необхідність глибокого суспільного переосмислення в усій Європі, в тому числі з урахуванням сучасних загроз, які виходять від зброї великої дальності і гібридної війни.

"У майбутньому Європу доведеться захищати насамперед європейцям", – сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність посилення обороноздатності Європи на тлі загроз з боку Росії.

Автор: 

безпека (944) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+2
Навіщо українцям вчити європейців, що як і де потрібно робити? Вони побачили нашу мудрість, що коли під дверима стояв ворог на танках, ми стелили асфальт, розміновували їм проходи і відводитли війська. Замість танків, САУ, ракет і систем ППО ми купували асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і великі банери на яких писали "Велике будівництво". А брехливий лідор всіх кликав на шашлики і дурив, що нападу не буде, підставив під дикого і підлого ворога жінок та дітей.
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23.05.2025 09:43
+1
Ну то давайте разом ********** цю клоаку раз і на завжди , а не кожен раз толеруємо і це лайно вже 4й вік псує усім життя
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23.05.2025 07:26
+1
Займаються улюбленою справою: констатують констатацію. На етам палнамочія всьо.
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23.05.2025 07:46
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але є чудова можливість суттєво зменшити цю загрозу - давати Україні зброю в товарних кількостях, а не цідити по трошки
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23.05.2025 07:20 Відповісти
Якщо давати багато, то росія швидко програє і зможе потім напасти на НАТО. Наті такого не треба.
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23.05.2025 08:06 Відповісти
Навіщо українцям вчити європейців, що як і де потрібно робити? Вони побачили нашу мудрість, що коли під дверима стояв ворог на танках, ми стелили асфальт, розміновували їм проходи і відводитли війська. Замість танків, САУ, ракет і систем ППО ми купували асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і великі банери на яких писали "Велике будівництво". А брехливий лідор всіх кликав на шашлики і дурив, що нападу не буде, підставив під дикого і підлого ворога жінок та дітей.
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23.05.2025 09:43 Відповісти
Ну то давайте разом ********** цю клоаку раз і на завжди , а не кожен раз толеруємо і це лайно вже 4й вік псує усім життя
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23.05.2025 07:26 Відповісти
"нєльзя обнять нєобъятноє"
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23.05.2025 07:42 Відповісти
Займаються улюбленою справою: констатують констатацію. На етам палнамочія всьо.
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23.05.2025 07:46 Відповісти
а головне!
побільше комітетів, і побільше голов.
і кожного дня, балакати балакати балакати.
от, що значить, військовий по лєвацькій квоті!!!!
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23.05.2025 09:08 Відповісти
Інтенсивніше допомагайте двухсотить кацапських 3,14дарів.
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23.05.2025 09:11 Відповісти
Потужне виробництво стурбованності триває
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23.05.2025 09:44 Відповісти
і тут Трамп бац 50% мита. Нє, то до гібридної війни рашки не стосується, то вже дурачьок з холодною війною пхається. Шевели батонами Європа, бо буде жопа.
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23.05.2025 21:51 Відповісти
 
 