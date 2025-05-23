Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи, - голова військового комітету ЄС Брігер

Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи не тільки в галузі звичайних озброєнь, а й у гібридній війні. Європа повинна навчитися захищати себе – у військовому, промисловому і соціальному плані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZDF заявив голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер.

Тож Європі слід активно залучати населення та підвищувати його обізнаність, щодо того, що "безпека коштує грошей".

"Після закінчення холодної війни все було інакше, але зараз ми стикаємося з новою реальністю", – сказав він.

Брігер зазначив, що не варто очікувати швидкого наступу Росії на держави ЄС, однак під загрозою можуть опинитися частини країн Балтії, які безпосередньо межують із Росією. Тому необхідно більше співпраці в галузі політики безпеки, оборони та озброєнь.

За словами Брігера, до 2025 року Євросоюз створить сили швидкого реагування чисельністю 5000 солдатів. Ці сили призначені насамперед для врегулювання криз за межами Європи.

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Навіть якщо військова підтримка з боку США, як і раніше, буде необхідна, Європі доведеться дедалі більше брати на себе відповідальність, вважає голова військового комітету ЄС. Це не просто питання фінансів, а й необхідність глибокого суспільного переосмислення в усій Європі, в тому числі з урахуванням сучасних загроз, які виходять від зброї великої дальності і гібридної війни.

"У майбутньому Європу доведеться захищати насамперед європейцям", – сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність посилення обороноздатності Європи на тлі загроз з боку Росії.