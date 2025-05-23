Россия на сегодняшний день является самой большой угрозой для Европы, - глава военного комитета ЕС Бригер
Россия на сегодня является самой большой угрозой для Европы не только в области обычных вооружений, но и в гибридной войне. Европа должна научиться защищать себя - в военном, промышленном и социальном плане.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZDF заявил председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер.
Поэтому Европе следует активно привлекать население и повышать его осведомленность о том, что "безопасность стоит денег".
"После окончания холодной войны все было иначе, но сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью", - сказал он.
Бригер отметил, что не стоит ожидать быстрого наступления России на государства ЕС, однако под угрозой могут оказаться части стран Балтии, которые непосредственно граничат с Россией. Поэтому необходимо больше сотрудничества в области политики безопасности, обороны и вооружений.
По словам Бригера, к 2025 году Евросоюз создаст силы быстрого реагирования численностью 5000 солдат. Эти силы предназначены прежде всего для урегулирования кризисов за пределами Европы.
Даже если военная поддержка со стороны США по-прежнему будет необходима, Европе придется все больше брать на себя ответственность, считает председатель военного комитета ЕС. Это не просто вопрос финансов, но и необходимость глубокого общественного переосмысления во всей Европе, в том числе с учетом современных угроз, исходящих от оружия большой дальности и гибридной войны.
"В будущем Европу придется защищать прежде всего европейцам", - сказал он.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления обороноспособности Европы на фоне угроз со стороны России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
побільше комітетів, і побільше голов.
і кожного дня, балакати балакати балакати.
от, що значить, військовий по лєвацькій квоті!!!!