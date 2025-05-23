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Новости Безопасность Европы
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Россия на сегодняшний день является самой большой угрозой для Европы, - глава военного комитета ЕС Бригер

глава Военного комитета ЕС назвал Россию самой большой угрозой для Европы

Россия на сегодня является самой большой угрозой для Европы не только в области обычных вооружений, но и в гибридной войне. Европа должна научиться защищать себя - в военном, промышленном и социальном плане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZDF заявил председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер.

Поэтому Европе следует активно привлекать население и повышать его осведомленность о том, что "безопасность стоит денег".

"После окончания холодной войны все было иначе, но сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью", - сказал он.

Бригер отметил, что не стоит ожидать быстрого наступления России на государства ЕС, однако под угрозой могут оказаться части стран Балтии, которые непосредственно граничат с Россией. Поэтому необходимо больше сотрудничества в области политики безопасности, обороны и вооружений.

По словам Бригера, к 2025 году Евросоюз создаст силы быстрого реагирования численностью 5000 солдат. Эти силы предназначены прежде всего для урегулирования кризисов за пределами Европы.

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Даже если военная поддержка со стороны США по-прежнему будет необходима, Европе придется все больше брать на себя ответственность, считает председатель военного комитета ЕС. Это не просто вопрос финансов, но и необходимость глубокого общественного переосмысления во всей Европе, в том числе с учетом современных угроз, исходящих от оружия большой дальности и гибридной войны.

"В будущем Европу придется защищать прежде всего европейцам", - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления обороноспособности Европы на фоне угроз со стороны России.

Автор: 

безопасность (1115) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+2
Навіщо українцям вчити європейців, що як і де потрібно робити? Вони побачили нашу мудрість, що коли під дверима стояв ворог на танках, ми стелили асфальт, розміновували їм проходи і відводитли війська. Замість танків, САУ, ракет і систем ППО ми купували асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і великі банери на яких писали "Велике будівництво". А брехливий лідор всіх кликав на шашлики і дурив, що нападу не буде, підставив під дикого і підлого ворога жінок та дітей.
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23.05.2025 09:43
+1
Ну то давайте разом ********** цю клоаку раз і на завжди , а не кожен раз толеруємо і це лайно вже 4й вік псує усім життя
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23.05.2025 07:26
+1
Займаються улюбленою справою: констатують констатацію. На етам палнамочія всьо.
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23.05.2025 07:46
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але є чудова можливість суттєво зменшити цю загрозу - давати Україні зброю в товарних кількостях, а не цідити по трошки
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23.05.2025 07:20 Ответить
Якщо давати багато, то росія швидко програє і зможе потім напасти на НАТО. Наті такого не треба.
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23.05.2025 08:06 Ответить
Навіщо українцям вчити європейців, що як і де потрібно робити? Вони побачили нашу мудрість, що коли під дверима стояв ворог на танках, ми стелили асфальт, розміновували їм проходи і відводитли війська. Замість танків, САУ, ракет і систем ППО ми купували асфальтоукладчики, бітумовозки, грейдери і великі банери на яких писали "Велике будівництво". А брехливий лідор всіх кликав на шашлики і дурив, що нападу не буде, підставив під дикого і підлого ворога жінок та дітей.
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23.05.2025 09:43 Ответить
Ну то давайте разом ********** цю клоаку раз і на завжди , а не кожен раз толеруємо і це лайно вже 4й вік псує усім життя
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23.05.2025 07:26 Ответить
"нєльзя обнять нєобъятноє"
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23.05.2025 07:42 Ответить
Займаються улюбленою справою: констатують констатацію. На етам палнамочія всьо.
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23.05.2025 07:46 Ответить
а головне!
побільше комітетів, і побільше голов.
і кожного дня, балакати балакати балакати.
от, що значить, військовий по лєвацькій квоті!!!!
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23.05.2025 09:08 Ответить
Інтенсивніше допомагайте двухсотить кацапських 3,14дарів.
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23.05.2025 09:11 Ответить
Потужне виробництво стурбованності триває
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23.05.2025 09:44 Ответить
і тут Трамп бац 50% мита. Нє, то до гібридної війни рашки не стосується, то вже дурачьок з холодною війною пхається. Шевели батонами Європа, бо буде жопа.
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23.05.2025 21:51 Ответить
 
 