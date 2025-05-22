Мерц: Европа должна усилить оборону на фоне угроз со стороны РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления обороноспособности Европы на фоне угроз со стороны России.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с безопасностью в Балтии, на восточном фланге НАТО, остается очень напряженной. Агрессивный ревизионизм России угрожает не только безопасности и территориальной целостности Украины, но и нашей общей безопасности в Европе и всему евроатлантическому региону", - заявил Мерц.

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Он напомнил, что Бундесвер размещает бригаду в Литве как сигнал готовности Германии защищать союзников. Также канцлер отметил необходимость увеличения производственных мощностей оборонной промышленности: "Мы должны производить больше для Европы и больше в Европе".

В этом контексте он упомянул о планах Литвы приобрести 44 танка Leopard 2, а также строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов компанией Rheinmetall.

Мерц также подчеркнул важность сотрудничества с США, в частности относительно военного присутствия американских сил в Европе. По его словам, на саммите НАТО в Гааге будут сформулированы новые цели, среди которых - увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП и еще 1,5% на военную инфраструктуру до 2032 года.

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