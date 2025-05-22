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Новости Безопасность Европы Угроза рф для Европы
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Мерц: Европа должна усилить оборону на фоне угроз со стороны РФ

Фридрих Мерц о необходимости согласования ударов Украины по России между Европой и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления обороноспособности Европы на фоне угроз со стороны России.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с безопасностью в Балтии, на восточном фланге НАТО, остается очень напряженной. Агрессивный ревизионизм России угрожает не только безопасности и территориальной целостности Украины, но и нашей общей безопасности в Европе и всему евроатлантическому региону", - заявил Мерц.

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Он напомнил, что Бундесвер размещает бригаду в Литве как сигнал готовности Германии защищать союзников. Также канцлер отметил необходимость увеличения производственных мощностей оборонной промышленности: "Мы должны производить больше для Европы и больше в Европе".

В этом контексте он упомянул о планах Литвы приобрести 44 танка Leopard 2, а также строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов компанией Rheinmetall.

Мерц также подчеркнул важность сотрудничества с США, в частности относительно военного присутствия американских сил в Европе. По его словам, на саммите НАТО в Гааге будут сформулированы новые цели, среди которых - увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП и еще 1,5% на военную инфраструктуру до 2032 года.

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Автор: 

Европа (1907) оборона (5225) россия (96001) Фридрих Мерц (125)


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Точнее вернуть то что разрушила путинская подружка Меркель.
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22.05.2025 15:10 Ответить
Якби їхня рішуча звіздьож перетворювалася в зброю, ціни б їхній звіздьожі не було б.
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22.05.2025 15:10 Ответить
Им никогда не надоедает пи**еть. Даешь! Даешь! До боли напоминает КПСС. Те хотя бы понимали что это все понарошку.
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22.05.2025 15:12 Ответить
тауруси, пане Мерце, тауруси
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22.05.2025 15:13 Ответить
Теперь понятно почему ливерная сосиска не давала ракеты. Те 20 штук что они наклепали давно испортились. У ракет самый недолгий срок хранения. Если они вообще были.
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22.05.2025 15:16 Ответить
Европа это сплошное очковтирательство и мираж. Для украинцев.)
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22.05.2025 15:18 Ответить
Вы чухаетесь, а враг на пороге
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22.05.2025 15:14 Ответить
Поки Європа наростить оборонні витрати на 3,5% ВВП, вона вже буде Паризькими чи Берлінським федеральним округом Рашки.
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22.05.2025 15:41 Ответить
 
 