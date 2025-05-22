Ватикан является "последней земной инстанцией", где, возможно, удастся провести конструктивную дискуссию, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что в Ватикане удастся собрать представителей РФ и Украины для дискуссии о завершении войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То, что мы сейчас переживаем в Украине, переживаем с Россией, вызывает у меня определенное беспокойство относительно ближайших дней, недель и, возможно, месяцев. Пока нет никаких признаков того, что эта война быстро закончится", - сказал он.
Канцлер считает, что необходимо принять "все возможное" дипломатическими средствами.
Он напомнил, что премьер Италии Джорджа Мелони провела разговор с Папой Римским, обсудив этот вопрос в Риме.
"Но это, так сказать, последняя земная инстанция, а нам всем остается лишь надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии", - сказал канцлер.
По словам Мерца, для него важно, чтобы Германия сыграла в этом активную и сильную роль. Этого невозможно сделать самостоятельно, этого можно достичь только вместе с нашими европейскими партнерами, в частности, с Францией, Польшей, Великобританией и т.д.
Не думаю! (с)
з мормонами, чому не хочете покалякати про мир?
чи, зараз хайпово ватикан юзати?
Все дуже Просто.
Повна Ізоляція Рашкі на Всіх рівнях та кордонах.
І Побачите як воно буде.
Але у Світі крім України
Припинення Війни не потрібно.
Він постійно йому підігрує , не створює ані найменшого тиску , в усьому з ним погоджується . То чому ж ***** , за таких сприятливих для себе умов , повинен думати про закінчення війни !?
Якби американський дебілоід діяв хоча б в стилі Байдена , ***** дурня зараз не валяв би - це точно .