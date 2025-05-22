РУС
Ватикан является "последней земной инстанцией", где, возможно, удастся провести конструктивную дискуссию, - Мерц

Переговоры о мире в Ватикане. Что сказал Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что в Ватикане удастся собрать представителей РФ и Украины для дискуссии о завершении войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что мы сейчас переживаем в Украине, переживаем с Россией, вызывает у меня определенное беспокойство относительно ближайших дней, недель и, возможно, месяцев. Пока нет никаких признаков того, что эта война быстро закончится", - сказал он.

Канцлер считает, что необходимо принять "все возможное" дипломатическими средствами.

Он напомнил, что премьер Италии Джорджа Мелони провела разговор с Папой Римским, обсудив этот вопрос в Риме.

"Но это, так сказать, последняя земная инстанция, а нам всем остается лишь надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии", - сказал канцлер.

По словам Мерца, для него важно, чтобы Германия сыграла в этом активную и сильную роль. Этого невозможно сделать самостоятельно, этого можно достичь только вместе с нашими европейскими партнерами, в частности, с Францией, Польшей, Великобританией и т.д.

Топ комментарии
+7
Більше зброї для ЗСУ - це найдієвіший спосіб.
22.05.2025 11:58 Ответить
+6
Наївний Фрідріх. Кацапи -це чорти з пекла. Срали вони на Ватикан.
22.05.2025 11:56 Ответить
+5
Якщо ще підключити то переговорів, і отой Банк Ватікана, з рахунками московитів, вийде, достатньо дієвий їх РЕЗУЛЬТАТ!
22.05.2025 11:56 Ответить
Якщо ще підключити то переговорів, і отой Банк Ватікана, з рахунками московитів, вийде, достатньо дієвий їх РЕЗУЛЬТАТ!
22.05.2025 11:56 Ответить
Наївний Фрідріх. Кацапи -це чорти з пекла. Срали вони на Ватикан.
22.05.2025 11:56 Ответить
Ватикан є "останньою земною інстанцією", де, можливо, вдасться провести конструктивну дискусію, - Мерц

Не думаю! (с)
22.05.2025 11:56 Ответить
Может оказаться что у Иисуса совсем нет наместника на земле
22.05.2025 19:54 Ответить
може досить ? Які вам потрібні ще докази що )(уйло не збирається зупятися ?
22.05.2025 11:58 Ответить
Більше зброї для ЗСУ - це найдієвіший спосіб.
22.05.2025 11:58 Ответить
а мекка? а лхаса?
з мормонами, чому не хочете покалякати про мир?
чи, зараз хайпово ватикан юзати?
22.05.2025 12:03 Ответить
Або наївний, або дурний.
22.05.2025 12:04 Ответить
Як Закінчити Війну???
Все дуже Просто.
Повна Ізоляція Рашкі на Всіх рівнях та кордонах.
І Побачите як воно буде.
Але у Світі крім України
Припинення Війни не потрібно.
22.05.2025 12:14 Ответить
Це вже дуже погано для світу якщо вся надія тільки на ватикан. Зазвичай попи тільки відспівують покійників
22.05.2025 12:24 Ответить
Ніякі переговори не допоможуть..., війна закінчиться лише тоді коли путя втратить впевненість, що він може перемогти, або у разі капітуляції України.
22.05.2025 12:28 Ответить
Війна продовжується тому що іржавий дає ***** надію на успіх , і морально його підтримує .
Він постійно йому підігрує , не створює ані найменшого тиску , в усьому з ним погоджується . То чому ж ***** , за таких сприятливих для себе умов , повинен думати про закінчення війни !?
Якби американський дебілоід діяв хоча б в стилі Байдена , ***** дурня зараз не валяв би - це точно .
22.05.2025 12:33 Ответить
а можно пвсля Ватікана відправити кацапів у наступну інстанцію - у космос?
22.05.2025 12:43 Ответить
Аль Капоне цитата: "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. "
22.05.2025 12:44 Ответить
Что вчера и было доказано в Мадриде
22.05.2025 13:04 Ответить
Не допоможуть ні Ватикан, ні Трамп. До миру взмозі привести лише електросамокат заряжений поряд з Путіним.
22.05.2025 12:46 Ответить
НАТО - гарантії безпеки - миротворчий контингент - підсилення позицій на переговорах - коаліція охочих - Ватикан остання інстанція.
22.05.2025 12:59 Ответить
Мінськ 1,2,3, Стамбул 1,2, Ваьикан, що ще? Кацапів треба тільки нищити!
22.05.2025 13:21 Ответить
 
 