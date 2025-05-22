Ватикан является "последней земной инстанцией", где, возможно, удастся провести конструктивную дискуссию, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что в Ватикане удастся собрать представителей РФ и Украины для дискуссии о завершении войны.

"То, что мы сейчас переживаем в Украине, переживаем с Россией, вызывает у меня определенное беспокойство относительно ближайших дней, недель и, возможно, месяцев. Пока нет никаких признаков того, что эта война быстро закончится", - сказал он.

Канцлер считает, что необходимо принять "все возможное" дипломатическими средствами.

Он напомнил, что премьер Италии Джорджа Мелони провела разговор с Папой Римским, обсудив этот вопрос в Риме.

"Но это, так сказать, последняя земная инстанция, а нам всем остается лишь надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии", - сказал канцлер.

По словам Мерца, для него важно, чтобы Германия сыграла в этом активную и сильную роль. Этого невозможно сделать самостоятельно, этого можно достичь только вместе с нашими европейскими партнерами, в частности, с Францией, Польшей, Великобританией и т.д.

