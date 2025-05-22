Новым командующим Сухопутных войск РФ стал генерал Андрей Мордвичев, известный тем, что сделал основой тактику "мясных штурмов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Важные истории".

По данным СБУ, именно Мордвичев отдал приказ о захвате Мариуполя и штурме "Азовстали".

До назначения командующим Сухопутными войсками Мордвичев руководил войсками Центрального военного округа и группировкой войск "Центр".

В начале полномасштабного вторжения РФ он командовал частями 8-й армии Южного военного округа, которые разрушили и оккупировали Мариуполь, а также штурмовали завод "Азовсталь", где прятались украинские военные и мирные жители.

Также росСМИ сообщали, что оккупация Авдеевки, которая была полностью разрушена, это дело рук Мордвичева.

Российские военкоры негативно отзывались о тактике Мордвичева, из-за которой погибли тысячи российских захватчиков.

По данным СМИ, именно Мордвичев сделал тактику "мясных штурмов" основной в армии РФ.

