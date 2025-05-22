Генерал Мордвичев, который приказал штурмовать "Азовсталь", назначен командующим Сухопутными войсками РФ
Новым командующим Сухопутных войск РФ стал генерал Андрей Мордвичев, известный тем, что сделал основой тактику "мясных штурмов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Важные истории".
По данным СБУ, именно Мордвичев отдал приказ о захвате Мариуполя и штурме "Азовстали".
До назначения командующим Сухопутными войсками Мордвичев руководил войсками Центрального военного округа и группировкой войск "Центр".
В начале полномасштабного вторжения РФ он командовал частями 8-й армии Южного военного округа, которые разрушили и оккупировали Мариуполь, а также штурмовали завод "Азовсталь", где прятались украинские военные и мирные жители.
Также росСМИ сообщали, что оккупация Авдеевки, которая была полностью разрушена, это дело рук Мордвичева.
Российские военкоры негативно отзывались о тактике Мордвичева, из-за которой погибли тысячи российских захватчиков.
По данным СМИ, именно Мордвичев сделал тактику "мясных штурмов" основной в армии РФ.
Нотаріуси, мають роботу щодо їх заповітів!!
Он же стал первым российским командующим, который начал внедрять обязательное использование подразделениями беспилотников, а с 2024 года - использование легкого транспорта для доставки пехоты к месту штурма (да-да, те самые мотоциклы, багги, квадроциклы, над которыми так поначалу смеялись разные «военные эксперты»).
Для чего нужны беспилотники объяснять уже никому не нужно, на всякий случай, объясним, зачем в нынешней войне оказались так нужны мотоциклы/квадроциклы. Главной проблемой российской армии в наступлении с 2022 года стало преодоление зоны огневого контроля ВСУ. Чтобы штурмовать любую позицию, к ней сначала нужно подобраться. Сделать это на привычных средствах вроде БМП, БТРа или прячась за танком сегодня почти невозможно. Штурмовая группа будет замечена дронами издалека, а бить ее теми же дронами и артиллерией начнут километров за 5 до точки выхода в атаку. Кроме того, российская бронетехника, предназначенная для высадки пехотного десанта оказалась (все, кто служил в советской или российской армии и участвовал в боевых действиях это всегда знали) малопригодной к полноценным боевым действиям. Бронезащита у БМП и БТРов не выдерживает сколько-нибудь серьезных попаданий, огневой мощи недостаточно для эффективной поддержки пехоты, скорости и маневренности не хватает для успешного выхода под огнем на точку высадки пехоты.
Большинство командующих группировками (да и командиров подразделений) решали эту проблему за счет использования малых групп пехоты, которые выдвигались к украинским позициям одновременно или попеременно. Эту «тактику» и назвали «мясными штурмами». Мордвичев же заставил командиров полкового и батальонного уровня в ГВ «Центр» организовать закупку (за счет личного состава конечно) мотоциклов, квадроциклов и багги, а также начать использовать облегченные легковые автомобили со срезанными дверями и часто крышами. Такой транспорт позволяет быстро преодолеть зону огневого контроля ВСУ и доставить нескольких пехотинцев до точек, откуда они могут вести огонь по украинским позициям. Когда в одной атаке используется с десяток или больше такой техники, шансы на успех штурма увеличиваются в несколько раз. Артиллеристы ВСУ, если они не имеют налаженного контакта с пехотным подразделением, просто не успевают открыть огонь, а когда такой контакт есть - поразить все быстродвижущиеся цели. Операторы дронов, при использовании 15-25 мотоциклов, тоже часто не успевают выбить всех атакующих из-за их скорости и маневренности.
Эту тактику ГВ «Центр» начала применять с весны 2024 года, а к весне 2025-го, по инициативе Мордвичева, она стала общей практикой во всех группировках ВС РФ в Украине.
Назначение Мордвичева главкомом Сухопутных войск многие его сторонники воспринимают как ступень перед назначением на пост начальника генштаба (Валерий Герасимов должен покинуть должность до 8 сентября 2025-го, когда ему исполнится 70 лет). С такими выводами мы бы не спешили, но назначение, похоже, действительно сделано с прицелом на будущее. Точнее на будущую эскалацию войны. Новым командующим ГВ «Центр» станет генерал-полковник Валерий Солодчук. Он всего на пять лет старше Мордвичева и успел отличиться например планированием и реализацией последнего этапа наступления ВС РФ в Курской области в феврале-марте этого года. (c)
всі його "успішні" операції, саме у такий спосіб!
так, що нашим воїнам побільше дронів, снарядів, мін, ракет.... всього побільше.
як, кажуть на капських помийках, літній наступ це "послєдній і решитєльний бой, ми за цєной не постоім".