Генерала Мордвічева, який наказав штурмувати "Азовсталь", призначили командувачем Сухопутних військ РФ

Новим командувачем Сухопутних військ РФ став генерал Андрій Мордвічев, відомий тим, що зробив основою тактику "м'ясних штурмів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Важные истории".

За даними СБУ, саме Мордвічев віддав наказ про захоплення Маріуполя і штурм "Азовсталі".

До призначення командувачем Сухопутних військ Мордвічев керував військами Центрального військового округу та угрупованням військ "Центр".

На початку повномасштабного вторгнення РФ він командував частинами 8-ї армії Південного військового округу, які зруйнували та окупували Маріуполь, а також штурмували завод "Азовсталь", де ховалися українські військові та мирні жителі.

Також росЗМІ повідомляли, що окупація Авдіївки, яку було повністю зруйновано, це справа рук Мордвічева.

Російські воєнкори негативно відгукувалися про тактику Мордвічева, через яку загинули тисячі російських загарбників.

За даними ЗМІ, саме Мордвічев зробив тактику "м'ясних штурмів" основною в армії РФ.

