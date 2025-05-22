УКР
Новини РФ у Середземномор’ї
Для РФ у Середземномор’ї логістика доволі складна, - ВМС ЗСУ

Росія у Середземному морі. Що відбувається

Для російського флоту у Середземному морі, враховуючи закритий Босфор, логістика є доволі складною.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тепер для росіян логістика, враховуючи закритий Босфор, доволі складна у Середземномор’ї. Так, вони показують свою присутність, іноді це називають "демонстрацією прапора", і звісно, вони ще сюди будуть повертатися. Але застосовувати для цього флот, як раніше, тепер вже для росіян фактично неможливо", - зазначив він.

У Середземному морі, сказав Плетенчук, росіяни "чимчикують потроху на вихід".

Читайте також: Росія прагне зберегти контроль над окупованим Кримом, для цього перекидає системи ППО, - ВМС

"Звісно, для них стало проблемою те, що їх "попросили", судячи з усього, з їхньої тепер уже колишньої бази у Тартусі (у Сирії. - Ред.), яку вони розбудовували пів століття, але ми спостерігаємо такі дії, які свідчать про те, що вони все ж таки змушені покинути її. У них є де там бункеруватися, тобто заходити у порти, – це Алжир, Єгипет, але... це все ж таки не військові бази", - пояснив речник.

Тепер, зазначив він, росіянам доведеться в обхід Європи через Атлантику ходити у Середземномор’я і виконувати там завдання, яке ставить їхнє керівництво.

"Бо, на жаль, в Африці вони теж намагаються свої інтереси просувати.., але це стає вже досить дорого і довго", - додав речник.

Читайте: У Середземному морі за місяць вибухнули три танкери, всі вони заходили у порти Росії, – Reuters

росія (67364) Середземне море (102) Плетенчук Дмитро (183)
У старого Трампа, серце рветься, від такого стану для московитів!
Не чужі ж, вони для нього, як Українці!
22.05.2025 09:48 Відповісти
Плювати Трумпу на всіх взагалі. І на США, за великим рахунком.
роісія його цікавть можливість заробляти гроші. Особисті.
22.05.2025 11:39 Відповісти
да,да кацапы сплошь и рядом арматами аналоговнетными прут и ббм одни тигры сплошные,моща)реальность немного другая мотоцикллы и ослики.ной курва меншовартисна дальше
22.05.2025 10:34 Відповісти
не йорнічай тварина, ворог і без армато-тигрів просуваїться. купи квиток в південну африку знайди і розкажи про це просування своєму патужному лідору.
22.05.2025 15:24 Відповісти
22.05.2025 10:32 Відповісти
Плетенчук ніяк не атакує суда РФ в Середземному морі. Тому у РФ там все ОК.
22.05.2025 10:59 Відповісти
Скоріш за все, Плетенчук відповідав на якесь питання. Для України наявність, чи відсутність флоту рф у Медітераніо маре не має ніякого значення.
22.05.2025 11:45 Відповісти
 
 