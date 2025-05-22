Для РФ у Середземномор’ї логістика доволі складна, - ВМС ЗСУ
Для російського флоту у Середземному морі, враховуючи закритий Босфор, логістика є доволі складною.
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тепер для росіян логістика, враховуючи закритий Босфор, доволі складна у Середземномор’ї. Так, вони показують свою присутність, іноді це називають "демонстрацією прапора", і звісно, вони ще сюди будуть повертатися. Але застосовувати для цього флот, як раніше, тепер вже для росіян фактично неможливо", - зазначив він.
У Середземному морі, сказав Плетенчук, росіяни "чимчикують потроху на вихід".
"Звісно, для них стало проблемою те, що їх "попросили", судячи з усього, з їхньої тепер уже колишньої бази у Тартусі (у Сирії. - Ред.), яку вони розбудовували пів століття, але ми спостерігаємо такі дії, які свідчать про те, що вони все ж таки змушені покинути її. У них є де там бункеруватися, тобто заходити у порти, – це Алжир, Єгипет, але... це все ж таки не військові бази", - пояснив речник.
Тепер, зазначив він, росіянам доведеться в обхід Європи через Атлантику ходити у Середземномор’я і виконувати там завдання, яке ставить їхнє керівництво.
"Бо, на жаль, в Африці вони теж намагаються свої інтереси просувати.., але це стає вже досить дорого і довго", - додав речник.
