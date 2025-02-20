У Середземному морі за місяць вибухнули три танкери, всі вони заходили у порти Росії, – Reuters

За останній місяць одразу три нафтові танкери у Середземному морі зазнали пошкоджень через вибухи, причини яких залишаються невідомими.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі судноплавства та безпеки.

Ці інциденти стали першими за останні десятиліття в центральній частині Середземномор'я, які пов'язані з пошкодженням невійськових суден внаслідок вибухів, зауважує агентство.

Зокрема, вибух став причиною пробоїни на один метр нижче ватерлінії на корпусі грецького танкера для перевезення нафти Seajewel у порту на півночі Італії минулої суботи. Другий вибух стався через 20 хвилин на тому ж судні, не завдавши подальших пошкоджень. Італійська прокуратура почала розслідування інциденту.

Ще одне судно цього ж грецького оператора Thenamaris – нафтовий танкер Seacharm – також було пошкоджено вибухом біля турецького середземноморського порту Джейхан наприкінці січня, повідомили два джерела агентства.

Під час третього інциденту танкер для перевезення нафтопродуктів та хімічних продуктів Grace Ferrum під прапором Ліберії був пошкоджений біля Лівії в лютому, повідомили три джерела, одне із них додало, що судно потребуватиме рятувальної операції.

За даними системи відстеження кораблів LSEG, у середу біля лівійського узбережжя судно вказувало свій статус як "некероване".

Reuters зауважує, що всі три судна нещодавно заходили в російські порти, згідно з даними систем відстеження суден.

Представники судноплавної галузі у розмові з агентством зазначили, що серед компаній зростає занепокоєння щодо цих інцидентів.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня російське суховантажне судно Ursa Major затонуло в Середземному морі біля берегів Іспанії після вибуху, який прорвав його машинне відділення, а двоє членів його екіпажу зникли безвісти.

Cудно було флагманом російської групи компаній "Оборонлогістика", за офіційними даними, воно перевозило з Петербурга до Владивостоку два 45-тонні люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові крани Liebherr.