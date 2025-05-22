Для РФ в Средиземноморье логистика довольно сложная, - ВМС ВСУ

Для российского флота в Средиземном море, учитывая закрытый Босфор, логистика довольно сложная.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теперь для россиян логистика, учитывая закрытый Босфор, довольно сложная в Средиземноморье. Да, они показывают свое присутствие, иногда это называют "демонстрацией флага", и конечно, они еще сюда будут возвращаться. Но применять для этого флот, как раньше, теперь уже для россиян фактически невозможно", - отметил он.

В Средиземном море, сказал Плетенчук, россияне "шагают понемногу на выход".

"Конечно, для них стало проблемой то, что их "попросили", судя по всему, с их теперь уже бывшей базы в Тартусе (в Сирии. - Ред.), которую они строили полвека, но мы наблюдаем такие действия, которые свидетельствуют о том, что они все же вынуждены покинуть ее. У них есть где там бункероваться, то есть заходить в порты, - это Алжир, Египет, но... это все же не военные базы", - пояснил спикер.

Теперь, отметил он, россиянам придется в обход Европы через Атлантику ходить в Средиземноморье и выполнять там задачи, которые ставит их руководство.

"Потому что, к сожалению, в Африке они тоже пытаются свои интересы продвигать..., но это становится уже достаточно дорого и долго", - добавил спикер.

