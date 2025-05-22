РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9444 посетителя онлайн
Новости РФ в Средиземноморье
1 162 9

Для РФ в Средиземноморье логистика довольно сложная, - ВМС ВСУ

Россия в Средиземном море. Что происходит

Для российского флота в Средиземном море, учитывая закрытый Босфор, логистика довольно сложная.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теперь для россиян логистика, учитывая закрытый Босфор, довольно сложная в Средиземноморье. Да, они показывают свое присутствие, иногда это называют "демонстрацией флага", и конечно, они еще сюда будут возвращаться. Но применять для этого флот, как раньше, теперь уже для россиян фактически невозможно", - отметил он.

В Средиземном море, сказал Плетенчук, россияне "шагают понемногу на выход".

Читайте также: Россия стремится сохранить контроль над оккупированным Крымом, для этого перебрасывает системы ПВО, - ВМС

"Конечно, для них стало проблемой то, что их "попросили", судя по всему, с их теперь уже бывшей базы в Тартусе (в Сирии. - Ред.), которую они строили полвека, но мы наблюдаем такие действия, которые свидетельствуют о том, что они все же вынуждены покинуть ее. У них есть где там бункероваться, то есть заходить в порты, - это Алжир, Египет, но... это все же не военные базы", - пояснил спикер.

Теперь, отметил он, россиянам придется в обход Европы через Атлантику ходить в Средиземноморье и выполнять там задачи, которые ставит их руководство.

"Потому что, к сожалению, в Африке они тоже пытаются свои интересы продвигать..., но это становится уже достаточно дорого и долго", - добавил спикер.

Читайте: В Средиземном море за месяц взорвались три танкера, все они заходили в порты России, - Reuters

Автор: 

россия (96975) Средиземное море (86) Плетенчук Дмитрий (178)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У старого Трампа, серце рветься, від такого стану для московитів!
Не чужі ж, вони для нього, як Українці!
показать весь комментарий
22.05.2025 09:48 Ответить
Плювати Трумпу на всіх взагалі. І на США, за великим рахунком.
роісія його цікавть можливість заробляти гроші. Особисті.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:39 Ответить
да,да кацапы сплошь и рядом арматами аналоговнетными прут и ббм одни тигры сплошные,моща)реальность немного другая мотоцикллы и ослики.ной курва меншовартисна дальше
показать весь комментарий
22.05.2025 10:34 Ответить
не йорнічай тварина, ворог і без армато-тигрів просуваїться. купи квиток в південну африку знайди і розкажи про це просування своєму патужному лідору.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:24 Ответить
Нет самолетов - нет потребности в поддержке: власти урезали бюджет на финансирование авиации сразу на 22%

По большей части сокращение касается субсидий для авиакомпаний на обслуживание судов и для лизинговых компаний на возмещение процентов по кредитам. Суммарно речь идет о сокращении на 8,5 млрд рублей.

Также в 2025 году федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов» получит от государства 78,8 млрд рублей поддержки вместо запланированных в начале года 101,2 млрд. Госпрограмма «Научно-технологическое развитие РФ» потеряет 12,8 млрд из ранее предусмотренных 54,7 млрд рублей. А на госпрограмму «Развитие авиационной промышленности» направят 36,9 млрд вместо 46,5 млрд рублей. Такие сокращения в федеральном бюджете одобрил комитет по промышленности Госдумы.

«Нет самолетов - нет потребности в компенсирующих субсидиях»,- пояснил источник «Ъ», знакомый с обсуждением поправок
показать весь комментарий
22.05.2025 10:32 Ответить
Плетенчук ніяк не атакує суда РФ в Середземному морі. Тому у РФ там все ОК.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:59 Ответить
Скоріш за все, Плетенчук відповідав на якесь питання. Для України наявність, чи відсутність флоту рф у Медітераніо маре не має ніякого значення.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:45 Ответить
 
 