Россия стремится сохранить контроль над оккупированным Крымом, для этого перебрасывает системы ПВО, - ВМС

Россия активно наращивает количество систем противовоздушной обороны (ПВО) на временно оккупированном Крымском полуострове, стремясь удержать над ним контроль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом во время телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, интенсивность размещения ПВО в Крыму существенно превышает аналогичные показатели в большинстве российских регионов. Москва рассматривает полуостров как важную символическую и стратегическую территорию, однако из-за санкций и нехватки высокотехнологичных компонентов, в частности микроэлектроники, Россия сталкивается с проблемами при замене уничтоженного вооружения.

С начала 2024 года Силы обороны Украины ликвидировали значительное количество вражеских систем ПВО, а также нанесли удары по ключевым инфраструктурным и военным объектам, среди которых - штаб Черноморского флота. Несмотря на это, Россия продолжает использовать Крым как плацдарм для запуска дронов, выбирая для этого проверенные позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре подводные лодки РФ находятся в Черном море на постоянной основе, - ВМС Украины

Крым (26451) ПВО (3026) Плетенчук Дмитрий (178)
"Аууу, Буданов! Чому міст ще стоїть?! І, взагалі, де кава?"
13.05.2025 06:53 Ответить
Швидкі дрони з бч 50 кг і масові запуски по 100 -200 шт одночасно , і всі системи і ппо московіі будуть знищені , потім можна буде бомбардувати цілодобово ф16ми і московія відступить з нашого Криму.
натомість 12й рік балачки і інфантильність цивілізованого світу ну і України ...
московія не має права взагалі існувати а світ толерує це фашистське болото
13.05.2025 07:33 Ответить
 
 