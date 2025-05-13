Россия стремится сохранить контроль над оккупированным Крымом, для этого перебрасывает системы ПВО, - ВМС

Россия активно наращивает количество систем противовоздушной обороны (ПВО) на временно оккупированном Крымском полуострове, стремясь удержать над ним контроль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом во время телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, интенсивность размещения ПВО в Крыму существенно превышает аналогичные показатели в большинстве российских регионов. Москва рассматривает полуостров как важную символическую и стратегическую территорию, однако из-за санкций и нехватки высокотехнологичных компонентов, в частности микроэлектроники, Россия сталкивается с проблемами при замене уничтоженного вооружения.

С начала 2024 года Силы обороны Украины ликвидировали значительное количество вражеских систем ПВО, а также нанесли удары по ключевым инфраструктурным и военным объектам, среди которых - штаб Черноморского флота. Несмотря на это, Россия продолжает использовать Крым как плацдарм для запуска дронов, выбирая для этого проверенные позиции.

