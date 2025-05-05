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Четыре подводные лодки РФ находятся в Черном море на постоянной основе, — ВМС Украины

лодка, подводная

Четыре российские подводные лодки на постоянной основе находятся в Черном море.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

Три лодки являются носителями крылатых ракет и одна - нет. В море подводные лодки могут находиться 45 суток. Периодически они друг друга сменяют:

"Говорить каждое утро о том, что ее вывели в море, не стоит. Она там и находился. У нее автономность до 45 суток, поэтому теоретически она может выйти и там находиться довольно длительное время. После этого, соответственно, ее выходит и меняет другая подводная лодка. Или, например, может выйти другая, они могут вдвоем отстреляться. После этого их поменяет третья, как вариант", - пояснил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, наносить удары с подводных лодок для россиян безопаснее, чем с кораблей, поскольку первые гораздо сложнее найти в море.

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"Эта ситуация она уже длительное время происходит. С того момента, как российские корабли были вынуждены покинуть Крым и начать базироваться в Новороссийске - фактически эта тактика у них стала постоянной", - добавил Плетенчук.

Автор: 

подводная лодка (195) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1485) Плетенчук Дмитрий (168)


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А чому вони ще там?
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05.05.2025 17:46 Ответить
Ви хотіли спитати, чому вони досі здатні піднятися на поверхню.
Так, це задачка з зірочкою.
Цікаво, якщо виявити таку підлодку, опустити, наприклад, міну ТМ чи дві керових дистанційно на оптоволокні та підірвати?
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05.05.2025 17:55 Ответить
Плавучі гроби. Чекаємо на підводну Магуру.
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05.05.2025 17:48 Ответить
й це таке чудо-диво для помсти , ці дрони їдять любі саме ті ракети, котрих по світу сотні тисяч на складах 6 починаюсх=чи з радянських й закінчуючи американськими - вже не задіяних в тих призначеннях -повітря-повтрі , на котрі вони були зроблені. Це такий креативище українців ... Послухайте ось тут https://www.youtube.com/watch?v=YyaBe7QT_SM&amp;t=667s це
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05.05.2025 18:01 Ответить
Паради у Краснодарському краї та Севастополі АТМЄНЯЮЦЦА !!!- новини з 3,14ДА!!!рашкі
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05.05.2025 18:35 Ответить
Так Неїжпапа вже ж давно там знищив все російське?? Кацапи нічого не переплутали?
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05.05.2025 17:57 Ответить
Дуже потрібні дрони з ГАС і малогабаритною торпедою.
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05.05.2025 18:02 Ответить
Буданов кавоваркою не може ***@ти по ціх лоханках .. так щоб друзки летіли ?
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05.05.2025 18:17 Ответить
 
 