Четыре подводные лодки РФ находятся в Черном море на постоянной основе, — ВМС Украины

Четыре российские подводные лодки на постоянной основе находятся в Черном море.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

Три лодки являются носителями крылатых ракет и одна - нет. В море подводные лодки могут находиться 45 суток. Периодически они друг друга сменяют:

"Говорить каждое утро о том, что ее вывели в море, не стоит. Она там и находился. У нее автономность до 45 суток, поэтому теоретически она может выйти и там находиться довольно длительное время. После этого, соответственно, ее выходит и меняет другая подводная лодка. Или, например, может выйти другая, они могут вдвоем отстреляться. После этого их поменяет третья, как вариант", - пояснил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, наносить удары с подводных лодок для россиян безопаснее, чем с кораблей, поскольку первые гораздо сложнее найти в море.

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"Эта ситуация она уже длительное время происходит. С того момента, как российские корабли были вынуждены покинуть Крым и начать базироваться в Новороссийске - фактически эта тактика у них стала постоянной", - добавил Плетенчук.