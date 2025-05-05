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Чотири підводні човни РФ перебувають у Чорному морі на постійній основі, - ВМС України

човен,підводний

Чотири російські підводні човни на постійній основі перебувають у Чорному морі.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

Три човни є носіями крилатих ракет і один — ні. У морі підводні човни можуть перебувати 45 діб. Періодично вони один одного змінюють:

"Казати щоранку про те, що його вивели в море, не варто. Він там і знаходився. У нього автономність до 45 діб, тому теоретично він може вийти й там знаходитися доволі тривалий час. Після цього, відповідно, його виходить і міняє інший підводний човен. Або, наприклад, може вийти інший, вони можуть вдвох відстрілятися. Після цього їх поміняє третій, як варіант", — пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС, завдавати ударів з підводних човнів для росіян безпечніше, ніж з кораблів, оскільки перші набагато складніше знайти у морі.

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"Ця ситуація вона вже тривалий час відбувається. З того моменту, як російські кораблі були вимушені покинути Крим і почати базуватися в Новоросійську — фактично ця тактика в них стала постійною", — додав Плетенчук.

Автор: 

підводний човен (86) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1670) Плетенчук Дмитро (173)


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А чому вони ще там?
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05.05.2025 17:46 Відповісти
Ви хотіли спитати, чому вони досі здатні піднятися на поверхню.
Так, це задачка з зірочкою.
Цікаво, якщо виявити таку підлодку, опустити, наприклад, міну ТМ чи дві керових дистанційно на оптоволокні та підірвати?
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05.05.2025 17:55 Відповісти
Плавучі гроби. Чекаємо на підводну Магуру.
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05.05.2025 17:48 Відповісти
й це таке чудо-диво для помсти , ці дрони їдять любі саме ті ракети, котрих по світу сотні тисяч на складах 6 починаюсх=чи з радянських й закінчуючи американськими - вже не задіяних в тих призначеннях -повітря-повтрі , на котрі вони були зроблені. Це такий креативище українців ... Послухайте ось тут https://www.youtube.com/watch?v=YyaBe7QT_SM&amp;t=667s це
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05.05.2025 18:01 Відповісти
Паради у Краснодарському краї та Севастополі АТМЄНЯЮЦЦА !!!- новини з 3,14ДА!!!рашкі
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05.05.2025 18:35 Відповісти
Так Неїжпапа вже ж давно там знищив все російське?? Кацапи нічого не переплутали?
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05.05.2025 17:57 Відповісти
Дуже потрібні дрони з ГАС і малогабаритною торпедою.
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05.05.2025 18:02 Відповісти
Буданов кавоваркою не може ***@ти по ціх лоханках .. так щоб друзки летіли ?
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05.05.2025 18:17 Відповісти
 
 