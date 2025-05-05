Чотири підводні човни РФ перебувають у Чорному морі на постійній основі, - ВМС України

Чотири російські підводні човни на постійній основі перебувають у Чорному морі.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

Три човни є носіями крилатих ракет і один — ні. У морі підводні човни можуть перебувати 45 діб. Періодично вони один одного змінюють:

"Казати щоранку про те, що його вивели в море, не варто. Він там і знаходився. У нього автономність до 45 діб, тому теоретично він може вийти й там знаходитися доволі тривалий час. Після цього, відповідно, його виходить і міняє інший підводний човен. Або, наприклад, може вийти інший, вони можуть вдвох відстрілятися. Після цього їх поміняє третій, як варіант", — пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС, завдавати ударів з підводних човнів для росіян безпечніше, ніж з кораблів, оскільки перші набагато складніше знайти у морі.

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"Ця ситуація вона вже тривалий час відбувається. З того моменту, як російські кораблі були вимушені покинути Крим і почати базуватися в Новоросійську — фактично ця тактика в них стала постійною", — додав Плетенчук.