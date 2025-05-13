УКР
Росія прагне зберегти контроль над окупованим Кримом, для цього перекидає системи ППО, - ВМС

Російські окупанти в Криму

Росія активно нарощує кількість систем протиповітряної оборони (ППО) на тимчасово окупованому Кримському півострові, прагнучи втримати над ним контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це під час телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, інтенсивність розміщення ППО в Криму суттєво перевищує аналогічні показники в більшості російських регіонів. Москва розглядає півострів як важливу символічну та стратегічну територію, однак через санкції та брак високотехнологічних компонентів, зокрема мікроелектроніки, Росія стикається з проблемами при заміні знищеного озброєння.

Від початку 2024 року Сили оборони України ліквідували значну кількість ворожих систем ППО, а також завдали ударів по ключових інфраструктурних і військових об’єктах, серед яких — штаб Чорноморського флоту. Попри це, Росія продовжує використовувати Крим як плацдарм для запуску дронів, обираючи для цього перевірені позиції.

Автор: 

Крим (14217) ППО (3471) Плетенчук Дмитро (183)
Коментувати
"Аууу, Буданов! Чому міст ще стоїть?! І, взагалі, де кава?"
13.05.2025 06:53 Відповісти
Швидкі дрони з бч 50 кг і масові запуски по 100 -200 шт одночасно , і всі системи і ппо московіі будуть знищені , потім можна буде бомбардувати цілодобово ф16ми і московія відступить з нашого Криму.
натомість 12й рік балачки і інфантильність цивілізованого світу ну і України ...
московія не має права взагалі існувати а світ толерує це фашистське болото
13.05.2025 07:33 Відповісти
 
 