Росія прагне зберегти контроль над окупованим Кримом, для цього перекидає системи ППО, - ВМС

Росія активно нарощує кількість систем протиповітряної оборони (ППО) на тимчасово окупованому Кримському півострові, прагнучи втримати над ним контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це під час телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, інтенсивність розміщення ППО в Криму суттєво перевищує аналогічні показники в більшості російських регіонів. Москва розглядає півострів як важливу символічну та стратегічну територію, однак через санкції та брак високотехнологічних компонентів, зокрема мікроелектроніки, Росія стикається з проблемами при заміні знищеного озброєння.

Від початку 2024 року Сили оборони України ліквідували значну кількість ворожих систем ППО, а також завдали ударів по ключових інфраструктурних і військових об’єктах, серед яких — штаб Чорноморського флоту. Попри це, Росія продовжує використовувати Крим як плацдарм для запуску дронів, обираючи для цього перевірені позиції.

