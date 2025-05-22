Ватикан є "останньою земною інстанцією", де, можливо, вдасться провести конструктивну дискусію, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що у Ватикані вдасться зібрати представників РФ та України для дискусії щодо завершення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Те, що ми зараз переживаємо в Україні, переживаємо з Росією, викликає у мене певне занепокоєння щодо найближчих днів, тижнів і, можливо, місяців. Наразі немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться", - сказав він.
Канцлер вважає, що необхідно вжити "всього можливого" дипломатичними засобами.
Він нагадав, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні провела розмову з Папою Римським, обговоривши це питання в Римі.
"Але це, так би мовити, остання земна інстанція, а нам усім залишається лише сподіватися, що хоча б там вдасться зібрати сторони, які конфліктують, для конструктивної дискусії", - сказав канцлер.
За словами Мерца, для нього важливо, щоб Німеччина відіграла в цьому активну та сильну роль. Цього неможливо зробити самотужки, цього можна досягти лише разом з нашими європейськими партнерами, зокрема, з Францією, Польщею, Великою Британією тощо.
Не думаю! (с)
з мормонами, чому не хочете покалякати про мир?
чи, зараз хайпово ватикан юзати?
Все дуже Просто.
Повна Ізоляція Рашкі на Всіх рівнях та кордонах.
І Побачите як воно буде.
Але у Світі крім України
Припинення Війни не потрібно.
Він постійно йому підігрує , не створює ані найменшого тиску , в усьому з ним погоджується . То чому ж ***** , за таких сприятливих для себе умов , повинен думати про закінчення війни !?
Якби американський дебілоід діяв хоча б в стилі Байдена , ***** дурня зараз не валяв би - це точно .