УКР
Ватикан є "останньою земною інстанцією", де, можливо, вдасться провести конструктивну дискусію, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що у Ватикані вдасться зібрати представників РФ та України для дискусії щодо завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми зараз переживаємо в Україні, переживаємо з Росією, викликає у мене певне занепокоєння щодо найближчих днів, тижнів і, можливо, місяців. Наразі немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться", - сказав він.

Канцлер вважає, що необхідно вжити "всього можливого" дипломатичними засобами.

Він нагадав, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні провела розмову з Папою Римським, обговоривши це питання в Римі.

"Але це, так би мовити, остання земна інстанція, а нам усім залишається лише сподіватися, що хоча б там вдасться зібрати сторони, які конфліктують, для конструктивної дискусії", - сказав канцлер.

За словами Мерца, для нього важливо, щоб Німеччина відіграла в цьому активну та сильну роль. Цього неможливо зробити самотужки, цього можна досягти лише разом з нашими європейськими партнерами, зокрема, з Францією, Польщею, Великою Британією тощо.

росія (67364) війна в Україні (5883) Мерц Фрідріх (222)
+7
Більше зброї для ЗСУ - це найдієвіший спосіб.
22.05.2025 11:58 Відповісти
+6
Наївний Фрідріх. Кацапи -це чорти з пекла. Срали вони на Ватикан.
22.05.2025 11:56 Відповісти
+5
Якщо ще підключити то переговорів, і отой Банк Ватікана, з рахунками московитів, вийде, достатньо дієвий їх РЕЗУЛЬТАТ!
22.05.2025 11:56 Відповісти
Коментувати
Не думаю! (с)
22.05.2025 11:56 Відповісти
Может оказаться что у Иисуса совсем нет наместника на земле
22.05.2025 19:54 Відповісти
може досить ? Які вам потрібні ще докази що )(уйло не збирається зупятися ?
22.05.2025 11:58 Відповісти
а мекка? а лхаса?
з мормонами, чому не хочете покалякати про мир?
чи, зараз хайпово ватикан юзати?
22.05.2025 12:03 Відповісти
Або наївний, або дурний.
22.05.2025 12:04 Відповісти
Як Закінчити Війну???
Все дуже Просто.
Повна Ізоляція Рашкі на Всіх рівнях та кордонах.
І Побачите як воно буде.
Але у Світі крім України
Припинення Війни не потрібно.
22.05.2025 12:14 Відповісти
Це вже дуже погано для світу якщо вся надія тільки на ватикан. Зазвичай попи тільки відспівують покійників
22.05.2025 12:24 Відповісти
Ніякі переговори не допоможуть..., війна закінчиться лише тоді коли путя втратить впевненість, що він може перемогти, або у разі капітуляції України.
22.05.2025 12:28 Відповісти
Війна продовжується тому що іржавий дає ***** надію на успіх , і морально його підтримує .
Він постійно йому підігрує , не створює ані найменшого тиску , в усьому з ним погоджується . То чому ж ***** , за таких сприятливих для себе умов , повинен думати про закінчення війни !?
Якби американський дебілоід діяв хоча б в стилі Байдена , ***** дурня зараз не валяв би - це точно .
22.05.2025 12:33 Відповісти
а можно пвсля Ватікана відправити кацапів у наступну інстанцію - у космос?
22.05.2025 12:43 Відповісти
Аль Капоне цитата: "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. "
22.05.2025 12:44 Відповісти
Что вчера и было доказано в Мадриде
22.05.2025 13:04 Відповісти
Не допоможуть ні Ватикан, ні Трамп. До миру взмозі привести лише електросамокат заряжений поряд з Путіним.
22.05.2025 12:46 Відповісти
НАТО - гарантії безпеки - миротворчий контингент - підсилення позицій на переговорах - коаліція охочих - Ватикан остання інстанція.
22.05.2025 12:59 Відповісти
Мінськ 1,2,3, Стамбул 1,2, Ваьикан, що ще? Кацапів треба тільки нищити!
22.05.2025 13:21 Відповісти
 
 