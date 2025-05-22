Ватикан є "останньою земною інстанцією", де, можливо, вдасться провести конструктивну дискусію, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що у Ватикані вдасться зібрати представників РФ та України для дискусії щодо завершення війни.

"Те, що ми зараз переживаємо в Україні, переживаємо з Росією, викликає у мене певне занепокоєння щодо найближчих днів, тижнів і, можливо, місяців. Наразі немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться", - сказав він.

Канцлер вважає, що необхідно вжити "всього можливого" дипломатичними засобами.

Він нагадав, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні провела розмову з Папою Римським, обговоривши це питання в Римі.

"Але це, так би мовити, остання земна інстанція, а нам усім залишається лише сподіватися, що хоча б там вдасться зібрати сторони, які конфліктують, для конструктивної дискусії", - сказав канцлер.

За словами Мерца, для нього важливо, щоб Німеччина відіграла в цьому активну та сильну роль. Цього неможливо зробити самотужки, цього можна досягти лише разом з нашими європейськими партнерами, зокрема, з Францією, Польщею, Великою Британією тощо.

