Мерц: Європа має посилити оборону на тлі загроз з боку РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність посилення обороноздатності Європи на тлі загроз з боку Росії.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація з безпекою у Балтії, на східному фланзі НАТО, залишається дуже напруженою. Агресивний ревізіонізм Росії загрожує не лише безпеці та територіальній цілісності України, а й нашій спільній безпеці в Європі та всьому євроатлантичному регіону", - заявив Мерц.

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Він нагадав, що Бундесвер розміщує бригаду в Литві як сигнал готовності Німеччини захищати союзників. Також канцлер наголосив на необхідності збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості: "Ми маємо виробляти більше для Європи і більше в Європі".

У цьому контексті він згадав про плани Литви придбати 44 танки Leopard 2, а також будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів компанією Rheinmetall.

Мерц також підкреслив важливість співпраці зі США, зокрема щодо військової присутності американських сил у Європі. За його словами, на саміті НАТО в Гаазі буде сформульовано нові цілі, серед яких - збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП і ще 1,5% на військову інфраструктуру до 2032 року.

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