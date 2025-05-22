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Мерц: Європа має посилити оборону на тлі загроз з боку РФ

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність посилення обороноздатності Європи на тлі загроз з боку Росії.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація з безпекою у Балтії, на східному фланзі НАТО, залишається дуже напруженою. Агресивний ревізіонізм Росії загрожує не лише безпеці та територіальній цілісності України, а й нашій спільній безпеці в Європі та всьому євроатлантичному регіону", - заявив Мерц.

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Він нагадав, що Бундесвер розміщує бригаду в Литві як сигнал готовності Німеччини захищати союзників. Також канцлер наголосив на необхідності збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості: "Ми маємо виробляти більше для Європи і більше в Європі".

У цьому контексті він згадав про плани Литви придбати 44 танки Leopard 2, а також будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів компанією Rheinmetall.

Мерц також підкреслив важливість співпраці зі США, зокрема щодо військової присутності американських сил у Європі. За його словами, на саміті НАТО в Гаазі буде сформульовано нові цілі, серед яких - збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП і ще 1,5% на військову інфраструктуру до 2032 року.

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Автор: 

Європа (1869) оборона (4812) росія (65800) Мерц Фрідріх (127)


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Точнее вернуть то что разрушила путинская подружка Меркель.
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22.05.2025 15:10 Відповісти
Якби їхня рішуча звіздьож перетворювалася в зброю, ціни б їхній звіздьожі не було б.
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22.05.2025 15:10 Відповісти
Им никогда не надоедает пи**еть. Даешь! Даешь! До боли напоминает КПСС. Те хотя бы понимали что это все понарошку.
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22.05.2025 15:12 Відповісти
тауруси, пане Мерце, тауруси
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22.05.2025 15:13 Відповісти
Теперь понятно почему ливерная сосиска не давала ракеты. Те 20 штук что они наклепали давно испортились. У ракет самый недолгий срок хранения. Если они вообще были.
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22.05.2025 15:16 Відповісти
Европа это сплошное очковтирательство и мираж. Для украинцев.)
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22.05.2025 15:18 Відповісти
Вы чухаетесь, а враг на пороге
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22.05.2025 15:14 Відповісти
Поки Європа наростить оборонні витрати на 3,5% ВВП, вона вже буде Паризькими чи Берлінським федеральним округом Рашки.
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22.05.2025 15:41 Відповісти
 
 