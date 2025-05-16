УКР
Новини
Європа починає роботу над новою безпековою архітектурою для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на саміті "Нова Європа у новому світі" в межах Європейської політичної спільноти в албанській Тирані європейські лідери погодилися розпочати співпрацю над формуванням нової безпекової архітектури для України та Європи в цілому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом з нашими лідерами та разом з країнами, які сьогодні тут з нами, ми почали створювати нову архітектуру безпеки для України та всієї Європи. Я дякую всім, хто долучився. Тепер час перейти до дуже практичних кроків", - заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості подальшої співпраці зі США, зокрема з президентом Дональдом Трампом, який, за словами Зеленського, "хоче покласти край цій війні". Він підкреслив, що критично важливою залишається довгострокова підтримка Сполучених Штатів та наявність американського "бекстопу".

Президент пообіцяв тримати партнерів у курсі перебігу переговорів, що тривають у Стамбулі, та повідомити, чи виявить російська делегація реальну готовність зупинити бойові дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ робить все, що перетворити переговори у порожній процес, - Зеленський

