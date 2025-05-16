Европа начинает работу над новой архитектурой безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите "Новая Европа в новом мире" в рамках Европейского политического сообщества в албанской Тиране европейские лидеры согласились начать сотрудничество над формированием новой архитектуры безопасности для Украины и Европы в целом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе с нашими лидерами и вместе со странами, которые сегодня здесь с нами, мы начали создавать новую архитектуру безопасности для Украины и всей Европы. Я благодарю всех, кто присоединился. Теперь время перейти к очень практическим шагам", - заявил Зеленский.

Глава государства также отметил важность дальнейшего сотрудничества с США, в частности с президентом Дональдом Трампом, который, по словам Зеленского, "хочет положить конец этой войне". Он подчеркнул, что критически важной остается долгосрочная поддержка Соединенных Штатов и наличие американского "бэкстопа".

Президент пообещал держать партнеров в курсе хода переговоров, проходящих в Стамбуле, и сообщить, проявит ли российская делегация реальную готовность остановить боевые действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ делает все, чтобы превратить переговоры в пустой процесс, - Зеленский