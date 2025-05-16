РУС
Европа начинает работу над новой архитектурой безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите "Новая Европа в новом мире" в рамках Европейского политического сообщества в албанской Тиране европейские лидеры согласились начать сотрудничество над формированием новой архитектуры безопасности для Украины и Европы в целом.

"Вместе с нашими лидерами и вместе со странами, которые сегодня здесь с нами, мы начали создавать новую архитектуру безопасности для Украины и всей Европы. Я благодарю всех, кто присоединился. Теперь время перейти к очень практическим шагам", - заявил Зеленский.

Глава государства также отметил важность дальнейшего сотрудничества с США, в частности с президентом Дональдом Трампом, который, по словам Зеленского, "хочет положить конец этой войне". Он подчеркнул, что критически важной остается долгосрочная поддержка Соединенных Штатов и наличие американского "бэкстопа".

Президент пообещал держать партнеров в курсе хода переговоров, проходящих в Стамбуле, и сообщить, проявит ли российская делегация реальную готовность остановить боевые действия.

Топ комментарии
+5
А як там безпекові договора от Єрмака поживают
16.05.2025 15:28 Ответить
+4
А Європа про це знає?
16.05.2025 15:38 Ответить
+2
це, зе!гундосу в албанії таке примарилося?
16.05.2025 15:28 Ответить
Єввроахіітектори бодайй якийсь новітній памперс придумають для вояків Нато Це було б дуже потужно!
16.05.2025 15:23 Ответить
16.05.2025 15:26 Ответить
Хуцпа!
Поки товстий схудне - худий здохне.
Вони будуть займатися лише піспєшом.
16.05.2025 15:24 Ответить
Європа починає роботу над новою безпековою архітектурою для України
16.05.2025 15:26 Ответить
яйця по 15 ..невже по 13.5 ?! )

більше бракованих мін - більше зельоного аду
16.05.2025 15:26 Ответить
Після архитектури буде будування, потім знов війна, так і протягне до скону
16.05.2025 15:27 Ответить
це, зе!гундосу в албанії таке примарилося?
16.05.2025 15:28 Ответить
А як там безпекові договора от Єрмака поживают
16.05.2025 15:28 Ответить
Архітектори херові а кацапи херачать по Україні кожен день. ЄС, ви дійсно тупі,чи морозитесь?
16.05.2025 15:30 Ответить
А Європа про це знає?
16.05.2025 15:38 Ответить
Ти **** відповідай за свої слова , а що сказав Трамп ми без тебе почуємо .
16.05.2025 15:50 Ответить
Ці красиві фрази вже викликають стійку огиду.
16.05.2025 16:28 Ответить
А стара де ділась?
16.05.2025 17:36 Ответить
 
 