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Новости Граница с Россией
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Латвия запретила въезд гражданам РФ, владеющим жильем возле стратегических объектов

Латвия запретила въезд некоторым россиянам. Почему

Латвия запретила въезд в страну гражданам России, которые имеют недвижимость возле стратегических объектов.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Служба государственной безопасности Латвии осуществила ряд проверок россиян, которые купили или построили жилье и коммерческие объекты рядом с важными для национальной безопасности объектами в воскресенье, 1 июня. По результатам проверок там рекомендовало включить этих людей в список нежелательных для въезда в страну.

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"В ряде случаев выявлены риски, создаваемые российскими гражданами для нацбезопасности Латвии. Эти граждане включены в так называемый черный список или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию", - говорится в сообщении.

Еще в апреле 2025 года Латвия существенно ужесточила правила въезда для граждан России.

С 1 сентября граждане РФ должны за 48 часов до прибытия подавать подробную информацию: цель визита, маршруты передвижения, место жительства, данные о работе и родственниках с государственными или военными должностями. За нарушение новых требований грозит штраф до 2000 евро.

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Автор: 

безопасность (1115) Латвия (1346) россия (96107)


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і це правільно. Нехай у Воркуті купляють собі квартири за 1000 фулів.
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02.06.2025 15:44 Ответить
в радіусі десяти кілометрів. А краще - тридцяти.
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02.06.2025 15:46 Ответить
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02.06.2025 15:46 Ответить
у заголовку все що після коми - зайве!
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02.06.2025 15:52 Ответить
Вся Латвія це стратегічний об"єкт
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02.06.2025 15:53 Ответить
Країни Балтії розуміють нас як ніхто інший!!
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02.06.2025 15:54 Ответить
А якже тепер московіти, гадити будуть, там де живуть!?!?
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02.06.2025 16:00 Ответить
 
 