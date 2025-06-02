Латвия запретила въезд гражданам РФ, владеющим жильем возле стратегических объектов

Латвия запретила въезд в страну гражданам России, которые имеют недвижимость возле стратегических объектов.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Служба государственной безопасности Латвии осуществила ряд проверок россиян, которые купили или построили жилье и коммерческие объекты рядом с важными для национальной безопасности объектами в воскресенье, 1 июня. По результатам проверок там рекомендовало включить этих людей в список нежелательных для въезда в страну.

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"В ряде случаев выявлены риски, создаваемые российскими гражданами для нацбезопасности Латвии. Эти граждане включены в так называемый черный список или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию", - говорится в сообщении.

Еще в апреле 2025 года Латвия существенно ужесточила правила въезда для граждан России.

С 1 сентября граждане РФ должны за 48 часов до прибытия подавать подробную информацию: цель визита, маршруты передвижения, место жительства, данные о работе и родственниках с государственными или военными должностями. За нарушение новых требований грозит штраф до 2000 евро.

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