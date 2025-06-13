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Гражданам РФ и Беларуси запретили работать на объектах критической инфраструктуры Латвии

латвія

Депутаты латвийского Сейма 12 июня приняли в третьем чтении поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре гражданам России и Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Под критической инфраструктурой понимают объекты, системы или их части, расположенные в Латвии, которые необходимы для выполнения важных общественных функций, а также для защиты здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия людей.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут работать или предоставлять услуги на объектах критической инфраструктуры или критической инфраструктуры европейского уровня, если предоставление услуг предусматривает доступ к информации или технологическому оборудованию, необходимому для функционирования критической инфраструктуры.

Граждане России или Беларуси смогут выполнять работу в критической инфраструктуре только при наличии отдельного разрешения от национального органа безопасности.

Поправки также предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, основанные в этих странах, не смогут стать владельцем, владельцем или бенефициаром критической инфраструктуры, а подданным России или Беларуси будет запрещено занимать должности в органах управления такой инфраструктуры.

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Для усиления защиты критической инфраструктуры владелец должен быть лояльным к Латвии и ее конституции и ему запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному порядку.

Автор: 

Беларусь (7923) Латвия (1349) россия (96267)


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13.06.2025 13:14 Ответить
Тю....а у нас 5явність родичів в рашці та зарадників в родині навпаки дає перевагу в конкурсах на посади топ чиновників.В до оп без цих пунктів навіть не розглядають!
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13.06.2025 13:15 Ответить
Краще запізно, ніж ніколи...
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13.06.2025 13:21 Ответить
Ущемление ущемленных продолжаются, на госсзаказах не падзаработать!
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13.06.2025 13:25 Ответить
Це досі про це треба було думати ?
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13.06.2025 13:31 Ответить
Своєчасно...
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13.06.2025 13:35 Ответить
Та які там підприємства...женить їх статевими ганчірками до їх мухосрансків...
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13.06.2025 14:08 Ответить
 
 