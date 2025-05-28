Білорусь перенесе основні маневри навчань "Захід-2025" від західних кордонів, - Міноборони РБ
Білорусь перенесе основні маневри спільних із РФ військових навчань "Захід-2025" вглиб території країни, подалі від західних кордонів.
Про це заявив міністр оборони РБ Віктор Хренін, передає Цензор.НЕТ.
"Ми ухвалили рішення про зниження параметрів навчання "Захід-2025" та перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від Західних кордонів", - сказав він.
Він заявив, що навчання не націлене на кого-небудь.
"Перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від Західних кордонів свідчить про готовність до діалогу та зниження напруженості в регіоні", - зазначили у Міноборони.
Топ коментарі
+7 Weritati
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+6 Грицько Злий
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+5 Мирон Боднар
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Протипіхотні міни та касетні снаряди добре себе зарекомендували проти русні.
Ще колючки треба побільше, але з цим не має виникнути складнощів.
Начало.
28.05.2025.
«Лукашенко докерувався:
Білорусь купуватиме картоплю в "недружніх країнах."
Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з Євросоюзу.
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