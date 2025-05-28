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Новини Військові навчання Білорусі та РФ
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Білорусь перенесе основні маневри навчань "Захід-2025" від західних кордонів, - Міноборони РБ

Навчання Білорусі та РФ. Маневри перенесуть вглиб країни

Білорусь перенесе основні маневри спільних із РФ військових навчань "Захід-2025" вглиб території країни, подалі від західних кордонів.

Про це заявив міністр оборони РБ Віктор Хренін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення про зниження параметрів навчання "Захід-2025" та перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від Західних кордонів", - сказав він.

Він заявив, що навчання не націлене на кого-небудь. 

"Перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від Західних кордонів свідчить про готовність до діалогу та зниження напруженості в регіоні", - зазначили у Міноборони.

Читайте: У Лукашенка закінчилась бульба для Путіна: Білорусь дозволила імпорт картоплі з країн ЄС

Автор: 

Білорусь (7960) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+7
Бєлокацапія.
Начало.
28.05.2025.

«Лукашенко докерувався:
Білорусь купуватиме картоплю в "недружніх країнах."
 Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з Євросоюзу.
Починаючи з 27 травня дозволено імпорт в країну картоплі, яблук, цибулі та капусти з території «недружніх країн».
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28.05.2025 14:44
+6
Так перенесуть ближче до українських кордонів?
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28.05.2025 14:25
+5
Україна то - на півдні.
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28.05.2025 14:17
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А чьто случілось?
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28.05.2025 14:11 Відповісти
Україна то - на півдні.
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28.05.2025 14:17 Відповісти
Засцяв лука!
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28.05.2025 14:19 Відповісти
Світлина ХЕРнерала бульборейха як з СА Совка 70-х.
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28.05.2025 14:21 Відповісти
А кордон з БРСР, Польща, все одно, укрілювать продовжить... Цікаво - поляки вже відновили технологічні лінії з випуску протипіхотних мін?
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28.05.2025 14:22 Відповісти
Міна протипіхотна - то не складно. Вибухівка - ось в чому проблема.
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28.05.2025 14:28 Відповісти
А в чому тут проблема? Поляки не мають свого виробництва?
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28.05.2025 15:00 Відповісти
В обсягах. Потрібні мільйони мін, а ще не забувати про звичайні та касетні снаряди, вони теж потрібні. Зможуть виробляти відповідну кількість вибухівки? Бо читав тут, у Європи з цим проблеми.
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28.05.2025 15:01 Відповісти
Вибухівка різною буває... Для мін (тобто, для "стаціонарних засобів ураження"), можна використать і більш прості її види... Наприклад, желатин-динаміт чи пікринову кислоту... Їх виготовлення порівняно нескладне...
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28.05.2025 15:12 Відповісти
Добре, якщо у них є повні цикли виробництва всіх компонентів.
Протипіхотні міни та касетні снаряди добре себе зарекомендували проти русні.
Ще колючки треба побільше, але з цим не має виникнути складнощів.
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28.05.2025 15:14 Відповісти
Республіки Білорусь від Західних кордонів свідчить про готовність до діалогу та зниження напруженості в регіоні - 3,5 года прошло и уже готові для диалага , а чего не как русские готовы по 20 лет воевать
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28.05.2025 14:23 Відповісти
Так перенесуть ближче до українських кордонів?
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28.05.2025 14:25 Відповісти
так і є, полякали ніби НАТО, а товктися будуть біля наших кордонів падли, так і планувалося. Чи не перейдуть ці навчання в нове вторгнення і в розширення лінії бойових дій - то питання, оскільки світове протистояння триває і завершення не видно.
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28.05.2025 15:06 Відповісти
Бєлокацапія.
Начало.
28.05.2025.

«Лукашенко докерувався:
Білорусь купуватиме картоплю в "недружніх країнах."
 Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з Євросоюзу.
Починаючи з 27 травня дозволено імпорт в країну картоплі, яблук, цибулі та капусти з території «недружніх країн».
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28.05.2025 14:44 Відповісти
Всю картоплю вигребли кацапи яким не відмовиш вже...
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28.05.2025 20:11 Відповісти
Не забувайте про 22 рік. Тоді теж " всі поїхали по своїх казармах " !!!! А далі всім відомо як з бульбонії до нас поїхали монголоїди і полетіли ракети!!! Хто друг московії віри немає і не повинно бути!!!
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28.05.2025 14:46 Відповісти
Там сейчас идут большие учения НАТО по отражению атак на страны Балтии и Финляндии вот бульбофюрер и решил не лезть на бутылку.
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28.05.2025 15:10 Відповісти
Черговий мутняк від бульбособак...
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28.05.2025 15:24 Відповісти
 
 