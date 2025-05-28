Білорусь перенесе основні маневри навчань "Захід-2025" від західних кордонів, - Міноборони РБ

Білорусь перенесе основні маневри спільних із РФ військових навчань "Захід-2025" вглиб території країни, подалі від західних кордонів.

Про це заявив міністр оборони РБ Віктор Хренін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення про зниження параметрів навчання "Захід-2025" та перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від Західних кордонів", - сказав він.

Він заявив, що навчання не націлене на кого-небудь.

"Перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від Західних кордонів свідчить про готовність до діалогу та зниження напруженості в регіоні", - зазначили у Міноборони.

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