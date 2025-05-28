Беларусь перенесет основные маневры учений "Запад-2025" от западных границ, - Минобороны РБ

Беларусь перенесет основные маневры совместных с РФ военных учений "Запад-2025" вглубь территории страны, подальше от западных границ.

Об этом заявил министр обороны РБ Виктор Хренин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ", - сказал он.

Он заявил, что обучение не нацелено на кого-либо.

"Перенос его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе", - отметили в Минобороны.

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