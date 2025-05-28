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Новости Военные учения РФ и Беларуси
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Беларусь перенесет основные маневры учений "Запад-2025" от западных границ, - Минобороны РБ

Учения Беларуси и РФ. Маневры перенесут вглубь страны

Беларусь перенесет основные маневры совместных с РФ военных учений "Запад-2025" вглубь территории страны, подальше от западных границ.

Об этом заявил министр обороны РБ Виктор Хренин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ", - сказал он.

Он заявил, что обучение не нацелено на кого-либо.

"Перенос его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе", - отметили в Минобороны.

Читайте: У Лукашенко закончилась картошка для Путина: Беларусь разрешила импорт картофеля из стран ЕС

Автор: 

Беларусь (7915) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+7
Бєлокацапія.
Начало.
28.05.2025.

«Лукашенко докерувався:
Білорусь купуватиме картоплю в "недружніх країнах."
 Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з Євросоюзу.
Починаючи з 27 травня дозволено імпорт в країну картоплі, яблук, цибулі та капусти з території «недружніх країн».
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28.05.2025 14:44
+6
Так перенесуть ближче до українських кордонів?
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28.05.2025 14:25
+5
Україна то - на півдні.
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28.05.2025 14:17
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А чьто случілось?
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28.05.2025 14:11 Ответить
Україна то - на півдні.
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28.05.2025 14:17 Ответить
Засцяв лука!
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28.05.2025 14:19 Ответить
Світлина ХЕРнерала бульборейха як з СА Совка 70-х.
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28.05.2025 14:21 Ответить
А кордон з БРСР, Польща, все одно, укрілювать продовжить... Цікаво - поляки вже відновили технологічні лінії з випуску протипіхотних мін?
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28.05.2025 14:22 Ответить
Міна протипіхотна - то не складно. Вибухівка - ось в чому проблема.
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28.05.2025 14:28 Ответить
А в чому тут проблема? Поляки не мають свого виробництва?
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28.05.2025 15:00 Ответить
В обсягах. Потрібні мільйони мін, а ще не забувати про звичайні та касетні снаряди, вони теж потрібні. Зможуть виробляти відповідну кількість вибухівки? Бо читав тут, у Європи з цим проблеми.
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28.05.2025 15:01 Ответить
Вибухівка різною буває... Для мін (тобто, для "стаціонарних засобів ураження"), можна використать і більш прості її види... Наприклад, желатин-динаміт чи пікринову кислоту... Їх виготовлення порівняно нескладне...
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28.05.2025 15:12 Ответить
Добре, якщо у них є повні цикли виробництва всіх компонентів.
Протипіхотні міни та касетні снаряди добре себе зарекомендували проти русні.
Ще колючки треба побільше, але з цим не має виникнути складнощів.
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28.05.2025 15:14 Ответить
Республіки Білорусь від Західних кордонів свідчить про готовність до діалогу та зниження напруженості в регіоні - 3,5 года прошло и уже готові для диалага , а чего не как русские готовы по 20 лет воевать
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28.05.2025 14:23 Ответить
Так перенесуть ближче до українських кордонів?
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28.05.2025 14:25 Ответить
так і є, полякали ніби НАТО, а товктися будуть біля наших кордонів падли, так і планувалося. Чи не перейдуть ці навчання в нове вторгнення і в розширення лінії бойових дій - то питання, оскільки світове протистояння триває і завершення не видно.
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28.05.2025 15:06 Ответить
Бєлокацапія.
Начало.
28.05.2025.

«Лукашенко докерувався:
Білорусь купуватиме картоплю в "недружніх країнах."
 Уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з Євросоюзу.
Починаючи з 27 травня дозволено імпорт в країну картоплі, яблук, цибулі та капусти з території «недружніх країн».
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28.05.2025 14:44 Ответить
Всю картоплю вигребли кацапи яким не відмовиш вже...
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28.05.2025 20:11 Ответить
Не забувайте про 22 рік. Тоді теж " всі поїхали по своїх казармах " !!!! А далі всім відомо як з бульбонії до нас поїхали монголоїди і полетіли ракети!!! Хто друг московії віри немає і не повинно бути!!!
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28.05.2025 14:46 Ответить
Там сейчас идут большие учения НАТО по отражению атак на страны Балтии и Финляндии вот бульбофюрер и решил не лезть на бутылку.
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28.05.2025 15:10 Ответить
Черговий мутняк від бульбособак...
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28.05.2025 15:24 Ответить
 
 