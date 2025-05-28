Беларусь перенесет основные маневры учений "Запад-2025" от западных границ, - Минобороны РБ
Беларусь перенесет основные маневры совместных с РФ военных учений "Запад-2025" вглубь территории страны, подальше от западных границ.
Об этом заявил министр обороны РБ Виктор Хренин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ", - сказал он.
Он заявил, что обучение не нацелено на кого-либо.
"Перенос его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от Западных границ свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе", - отметили в Минобороны.
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Протипіхотні міни та касетні снаряди добре себе зарекомендували проти русні.
Ще колючки треба побільше, але з цим не має виникнути складнощів.
Начало.
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