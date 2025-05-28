У Лукашенка закінчилась бульба для Путіна: Білорусь дозволила імпорт картоплі з країн ЄС

Уряд Білорусі скасував заборону на імпорт картоплі, цибулі, капусти та яблук з так званих "недружніх" країн, включаючи всі держави - члени ЄС.

У пресслужбі білоруського уряду офіційно назвали це демонстрацією "відкритості" та "миролюбності" у відповідь на запровадження ЄС підвищених мит на імпорт аграрної продукції з Білорусі, повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

Водночас білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що країні доведеться імпортувати яблука цього року через поганий урожай, а також доручив вирощувати стільки картоплі, щоб задовольнити попит як у Білорусі, так і в Росії.

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Напередодні російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з Лукашенком поскаржився на дефіцит картоплі в Росії, що призвело до рекордного зростання цін на неї.

"Картоплі-то не вистачає у нас, виявляється. Розмовляв із Олександром Лукашенком, він каже: "Ну й у нас уже все продали до Росії", – сказав Путін.

Перед цим Путін під час зустрічі із представниками російського бізнесу запропонував закуповувати картоплю у Білорусі і здивувався, коли один із чиновників відповів, що вона закінчилася.

За даними Росстату, овочі очолюють перелік продуктів, які найбільше подорожчали у РФ. Так, ціни на картоплю зросли на 173%, порівняно із травнем минулого року. Ціни на капусту зросли на 28%, на цибулю – на 41%. Яблука за рік подорожчали на 20%.