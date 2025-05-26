"Треба їх душить": Путін закликав обмежити іноземні ІТ-сервіси і позбавити від них росіян

Російський диктатор Володимир Путін закликав "душити" західні ІТ-сервіси, які не пішли з Росії.

Про це він заявив на зустрічі із представниками російського бізнесу, передає РБК.

Один із учасників зустрічі запропонував "трохи" обмежити діяльність компаній, які "не до кінця пішли" із РФ, включаючи Zoom та Microsoft.

"Треба їх душити. Згоден повністю. Кажу не соромлячись, бо вони нас намагаються душити, треба відповідати їм взаємністю. От і все", – заявив Путін.

За його словами, з Росії "нікого не виганяли, нікому не заважали", компаніям "надавали максимально сприятливі умови для роботи".

"А вони намагаються нас душити – потрібно відповідати їм взаємністю, дзеркально діяти", – наголосив правитель Росії.

Путін також зажадав позбавити росіян, які користуються західними програмами та сервісами, від "шкідливих звичок". Так президент відповів на зауваження про те, що великі компанії переходять на сервіси "Яндекса" та VK, тоді як у простих користувачів є "звички".

"Я не жартую, серйозно", – додав Путін.

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Як повідомлялося, Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).

У вересні минулого року Microsoft почала відключати російським компаніям підписки на свої хмарні сервіси. Обмеження торкнулися М365, О365, EMS та Teams. До цього корпорація почала обмежувати російським корпоративним клієнтам доступ до рішень Visio Online, Project Online та Power BI на тлі посилення американських санкцій.

Станом на 2025 рік Microsoft продовжує скорочувати свою присутність у Росії. За грудень 2024 року та в січні 2025 компанія закрила 13 своїх філій та відокремлених підрозділів у російських містах. Центральний офіс у Москві Microsoft закрила ще влітку 2022 року, припинивши всі операції в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас у 2024 році основна російська дочірня компанія Microsoft – ТОВ "Майкрософт Рус" – збільшила чистий прибуток на 38,9% порівняно з 2023 роком – до 174,1 млн руб.