БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 472 15

Путін доручив пересадити російських таксистів на "Жигулі". Росіян попередили про зростання цін на поїздки

Путін доручив пересадити російських таксистів на

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про встановлення вимог до рівня локалізації автомобілів, що використовуються для надання послуг таксі у Росії.

Підписаний документ оприлюднено на порталі правової інформації РФ, пише місцеве видання "Коммерсант".

Згідно із законом, з березня 2026 року в більшості регіонів РФ для включення до реєстру таксі автомобіль повинен мати 3200 балів локалізації або бути виробленим за спеціальним інвестиційним контрактом, укладеним у 2022-2025 роках.

За оцінками учасників ринку, ключовим лобістом запровадження таких змін був російський "АвтоВАЗ", проте встановлений рівень локалізації дозволить використовувати у якості таксі і автомобілі частини інших виробників, які принаймні частково складають їх у Росії.

У Загальноросійському об'єднанні пасажирів попереджали, що ухвалення закону призведе до зростання вартості поїздки в таксі.

Читайте також: Голова російського "АвтоВАЗу" поскаржився на обвальне падіння попиту на "жигулі" і звинуватив Китай у демпінгу

Як повідомлялося, наразі вимогам законопроекту відповідають чотири моделі Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), а також зібрані у Росії з китайських машинокомплектів моделі "Москвич-3" і "Москвич-6", а також XCITE X-Cross 7 і X-Cross 8, електромобілі Evolute i-PRO і i-JOY.

За оцінками аналітиків російського уряду, через запровадження нових вимог з ринку таксі можуть піти 51% водіїв.

При цьому сукупні витрати на приведення таксомоторного парку у відповідність новим вимогам можуть сягнути 289 млрд рублів, адже нові автомобілі, які, за законом, можна буде використовувати в таксі, коштують у середньому в 2,1 раза дорожче за вживані.

Автор: 

авто (4164) путін володимир (1060) росія (14372) таксі (266) АвтоВАЗ (86)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Це дуже круто коли держава починає примусово регулювати сферу бізнесу, це шлях до ссср ..
показати весь коментар
23.05.2025 16:01
+11
На пляшки пересадити.
показати весь коментар
23.05.2025 15:59
+9
Чучхе, russian edition
показати весь коментар
23.05.2025 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А закон Ома ***** підписало?
показати весь коментар
23.05.2025 15:58 Відповісти
Жигуль нє мєрін - бєнзін кушаєт

.
показати весь коментар
23.05.2025 17:29 Відповісти
На пляшки пересадити.
показати весь коментар
23.05.2025 15:59 Відповісти
Можна просто пересадити
показати весь коментар
23.05.2025 16:04 Відповісти
Це дуже круто коли держава починає примусово регулювати сферу бізнесу, це шлях до ссср ..
показати весь коментар
23.05.2025 16:01 Відповісти
На россії вже совок. Залишилось тільки почати виробляти колбасу з картону вторинної переробки "по 2,20" і зробити ребрендінг посади президента на генерального секретаря.
показати весь коментар
23.05.2025 16:05 Відповісти
Чучхе, russian edition
показати весь коментар
23.05.2025 16:04 Відповісти
Кожному пасажиру "тазіка смерті" - чорний пакет в подарунок.
показати весь коментар
23.05.2025 16:07 Відповісти
Забавно, на жигулях будет дороже чем на иномарке
показати весь коментар
23.05.2025 16:07 Відповісти
І значіт нам нужна одна "Побєда", одна на всєх - ми за цєной нє постоім!
показати весь коментар
23.05.2025 16:19 Відповісти
Тепер на таксі в булочную не поїдуть! Стануть парядачними людьмі)))
показати весь коментар
23.05.2025 16:12 Відповісти
так хай уже на оленів пересідають... "Екологічно чистий транспорт"...
показати весь коментар
23.05.2025 16:12 Відповісти
Там на складах свыше 800 тыс. легковых машин зависло так как никто не покупает.
показати весь коментар
23.05.2025 16:58 Відповісти
фсьо ідьот паплану
показати весь коментар
23.05.2025 16:13 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2025 16:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 