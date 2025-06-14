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Новости Военные учения РФ и Беларуси
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Зеленский о военных учениях России и Беларуси: Лукашенко хочет "оттянуть" их вглубь страны

Зеленский прокомментировал учения в Беларуси осенью 2025 года

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет "оттянуть" совместные военные учения с РФ от границы, потому что боится повторения курской операции в своей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие контингента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу - на что мы способны. И я думаю, что он будет влиятельным фактором того, возможно ли что-то начинать с белорусской стороны во время учений", - говорит Зеленский.

По его словам, по данным внешней разведки учения могут проходить в глубине Беларуси, "чтобы не провоцировать":

"Я не знаю, правда ли это. Просто у меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с учениями "русских" исторически нам уже, к сожалению, известен".

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин отмечал, что в Беларуси решили перенести основные маневры совместных с РФ военных учений "Запад-2025" вглубь территории Беларуси от западных границ.

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Автор: 

Беларусь (7924) Зеленский Владимир (20925) Лукашенко Александр (3618) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+3
Чи знайдеться притомна людина, котра пояснить цьому етнічному єврею, хто є етнічними руськими та як правильно називати свінособак з московії?
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14.06.2025 17:25 Ответить
+2
Що воно меле? Що ти "можеш павтаріть"? Курська авантюра очікувано закінчилась розгромною поразкою. 6 000 трупів звідки вагонами везуть на обмін? А воно гундосить як притрушене.
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14.06.2025 17:34 Ответить
+1
Хм... А невеличка війна на території Білоросійської республіки РФ була б і справді корисна Україні.
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14.06.2025 17:17 Ответить
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Хм... А невеличка війна на території Білоросійської республіки РФ була б і справді корисна Україні.
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14.06.2025 17:17 Ответить
Не повторюйте помилок наших ворогів, вони теж планували "невеличку війну" в Україні!
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14.06.2025 17:45 Ответить
Білоруси вийобуються - кацапи можуть до них приїхати на навчання а вони не можуть поїхати в рашку - там полігонів! - на всіх землян хватить
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14.06.2025 17:18 Ответить
Чи знайдеться притомна людина, котра пояснить цьому етнічному єврею, хто є етнічними руськими та як правильно називати свінособак з московії?
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14.06.2025 17:25 Ответить
Наш Лідор може підтягнутись 15 разів. Тому достойний бути президентом
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14.06.2025 17:45 Ответить
Так він не називає їх "руськими" він називає їх "русскімі"
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14.06.2025 17:47 Ответить
Ну, спочатку треба вияснить - наскільки ТИ САМ - УКРАЇНЕЦЬ... Судячи з тексту коментарю - мова українська для тебе, чужа... І вже "занадто круто" ти взявся за "етнічного єврея"... Його мають право паплюжить, і "раком ставить", тільки справжні громадяни України - а не "козачки заслані"... (до речі - не пробуй лить лайно - мене тут надто багато хто знає... Якщо звинуватиш мене в прихильності до "Блазня" - викличеш сміх і підтвердиш, що ти - "козачок засланий" ... З "Мордору"...
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14.06.2025 18:10 Ответить
Хай проводять навчання на кордоні з Смоленською народною республікою...Там найбезпечніше...
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14.06.2025 17:27 Ответить
Потужний висновок, в цитатник найвеличнішого
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14.06.2025 17:31 Ответить
Що воно меле? Що ти "можеш павтаріть"? Курська авантюра очікувано закінчилась розгромною поразкою. 6 000 трупів звідки вагонами везуть на обмін? А воно гундосить як притрушене.
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14.06.2025 17:34 Ответить
взагалі звідусіль везуть. русня не тільки на Курщині наступає.
Та й про розгром ти загнув бо мети окупувати і утримувати території в нас не було.

Але лідор таки ******* - втягувати у війну бульборусню нам явно не на руку.
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14.06.2025 17:44 Ответить
Якби не було, то не сиділи б там пів-року. Зайшли, наробили шороху, вийшли. Втрат мінімум. І бажано вийшли на підготовлені позиції. Інакше атвєтка на Сумщину все одно прийшла. Вихід був провальним. Втратили надзвичайно багато важкого озброєння, часто просто покинутого. Так що однозначно поразка. Ну а трупи везуть звідусіль, погоджуюсь. ЗСУ відступають
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14.06.2025 17:51 Ответить
там був задум відтягнути русню, це частково вдалось. і ще хотіли виміняти на шось бо вірили що рудий пізділмейкер зможе укласти мир. Друге повністю провалилось, власне весною це стало зрозумілим. А до того не вийшло дійти до Сейме - це дало би змоги закріпитись по природньому рубіжу, що теж не вийшло.
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14.06.2025 18:03 Ответить
Вірю. От вірю. Якщо дебіли, що це придумали не могли реалістично оцінити власні!!! можливості і ресурси. То чому б і ні. Повтор піар- "коннтрнаступу" 2023 року.
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14.06.2025 18:08 Ответить
Шось він сьогодні розпотужнічався не на жарт.
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14.06.2025 17:40 Ответить
Зеленському і Лукашенку ''можна вірити'' - вони ''справжні друзі'' - вони вже один раз ''дуже успішно домовились'' про ненапад москалів у лютому 2022року...
''Дякуємо... дуже дякуємо'' ''найвеличнішому лідеру **********'' ''потужному'' піськограю піздюку Зеленському.
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14.06.2025 17:42 Ответить
"це вже ж було"(с),висновок-невиліковний лідор
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14.06.2025 17:43 Ответить
3 березня 1918 року радянська Росія підписала сепаратний мирний договір з Центральними державами, визнавши незалежність України та інших країн.За умовами миру, Гомельський повіт було передано до складу Чернігівської губернії.На початку червня Річицький, Пінський та Мозирський повіти були об'єднані у Поліську губернію.
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14.06.2025 17:46 Ответить
"Здамся експертом",- подумав лідор.
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14.06.2025 17:47 Ответить
а міг би теж й на картах показати. мабуть не взяв з собою ))
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14.06.2025 18:06 Ответить
І ПРАВІЛЬНО боїться . Ще нарветься на операцію ПАВУТИНА І ПИСЕЦ
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14.06.2025 18:07 Ответить
 
 