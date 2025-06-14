Зеленский о военных учениях России и Беларуси: Лукашенко хочет "оттянуть" их вглубь страны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет "оттянуть" совместные военные учения с РФ от границы, потому что боится повторения курской операции в своей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие контингента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу - на что мы способны. И я думаю, что он будет влиятельным фактором того, возможно ли что-то начинать с белорусской стороны во время учений", - говорит Зеленский.

По его словам, по данным внешней разведки учения могут проходить в глубине Беларуси, "чтобы не провоцировать":

"Я не знаю, правда ли это. Просто у меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, и был такой сигнал. Но все это нужно проверять. Риск с учениями "русских" исторически нам уже, к сожалению, известен".

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин отмечал, что в Беларуси решили перенести основные маневры совместных с РФ военных учений "Запад-2025" вглубь территории Беларуси от западных границ.

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