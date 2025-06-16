РФ может совершить "демонстративные действия" в направлении границы Украины во время учений в Беларуси, - ГПСУ

В Госпогранслужбе не исключают, что РФ во время военных учений в Беларуси может прибегнуть к провокациям или демонстративным действиям в сторону украинской границы.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы за этим активно следим для того, чтобы понимать, какое количество своих сел Россия может или планирует привлечь к этим учениям и собственно, где они будут проходить. Есть предварительная информация, что они могут проводиться более вглубь территории Беларуси, если говорить о собственно направлении с границей Украины. Мне сложно сказать, с чем это связано, возможно действительно есть какие-то опасения у Беларуси по этому поводу", - сказал он.

По словам Демченко, по состоянию на сейчас активной фазы российско-белорусских учений не наблюдается. Кроме того, на территории РБ сейчас нет ударных группировок РФ, которые могли бы представлять угрозу для Украины.

"Для нас, конечно, приоритет - изучение той информации, которую мы можем получить по активной фазе совместных учений. Потому что именно в это время риск для нашей страны может увеличиваться. Можно не исключать каких-то демонстративных действий в направлении нашей границы. Но наша основная задача - быть готовыми к развитию любых ситуаций", - добавил спикер.

Он отметил, что Беларусь продолжает поддерживать Россию. Поэтому стоит продолжать наращивать свои оборонительные возможности по линии границы.

