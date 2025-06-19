РУС
Новости Ситуация на границе с Беларусью
Непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси сейчас нет, несмотря на активную риторику Лукашенко, - Госпогранслужба

Ситуация на границе с Беларусью

Украинские пограничники продолжают пристальный мониторинг ситуации на границе с Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На белорусском направлении не фиксируем формирования ударных групп или провокаций. Но это направление остается угрожающим. И эта угроза никуда не исчезнет, пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в войне", - отметил Демченко.

По его словам, в сентябре ожидается активная фаза совместных учений РФ и Беларуси. Именно тогда возможна переброска дополнительных сил, которая потребует отдельной оценки угроз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ может совершить "демонстративные действия" в направлении границы Украины во время учений в Беларуси, - ГПСУ

Беларусь (8022) Госпогранслужба (6865) граница (5379)
Десь це вже було
19.06.2025 11:01 Ответить
"До Києва ніхто не дійде": Резніков виключає атаку з Білорусі (https://ua.korrespondent.net/ukraine/4447393-do-kyieva-nikhto-ne-diide-reznikov-vykluichaie-ataku-z-bilorusi)
19.06.2025 11:44 Ответить
19.06.2025 11:04 Ответить
 
 