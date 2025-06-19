Непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси сейчас нет, несмотря на активную риторику Лукашенко, - Госпогранслужба
Украинские пограничники продолжают пристальный мониторинг ситуации на границе с Беларусью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"На белорусском направлении не фиксируем формирования ударных групп или провокаций. Но это направление остается угрожающим. И эта угроза никуда не исчезнет, пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в войне", - отметил Демченко.
По его словам, в сентябре ожидается активная фаза совместных учений РФ и Беларуси. Именно тогда возможна переброска дополнительных сил, которая потребует отдельной оценки угроз.
