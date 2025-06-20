Переправляв чоловіків за кордон за $18 500: на Львівщині викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з Нацполіцією та міграційною поліцією, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, ліквідували канал незаконного виїзду громадян за межі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Організатором схеми виявився 41-річний житель Тернополя. Він пропонував повний пакет послуг для нелегального виїзду за кордон, включно з виготовленням документів, інструктажем і супроводом через пункт пропуску на Львівщині. Вартість таких послуг складала 18 500 доларів США з людини.

Правоохоронці задокументували передачу першої частини суми - 15 000 доларів, після чого зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Другу частину коштів він мав отримати після "успішного" переправлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ зменшила активність штурмів на Сумщині, але є спроби прориву малими групами, - ДПСУ





Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників схеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разом із матір’ю переправляв ухилянтів до Молдови: На Одещині затримало правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж