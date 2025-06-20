УКР
Новини
2 914 15

Переправляв чоловіків за кордон за $18 500: на Львівщині викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з Нацполіцією та міграційною поліцією, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, ліквідували канал незаконного виїзду громадян за межі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

На Львівщині викрили канал незаконного виїзду за кордон

Організатором схеми виявився 41-річний житель Тернополя. Він пропонував повний пакет послуг для нелегального виїзду за кордон, включно з виготовленням документів, інструктажем і супроводом через пункт пропуску на Львівщині. Вартість таких послуг складала 18 500 доларів США з людини.

Правоохоронці задокументували передачу першої частини суми - 15 000 доларів, після чого зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Другу частину коштів він мав отримати після "успішного" переправлення.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників схеми.

Держприкордонслужба ДПСУ (6443) ухилянти (1179) Львівська область (2563)
Топ коментарі
+9
А ті жлоби, які тримають під руки цього спекулянта на збереженні власного життя випадково не хочуть на "нуль"? Чи чому свої відкормлені рила відвернули від камери?
20.06.2025 13:38
+8
Рабовласниники таким не займаються, який нуль?
20.06.2025 13:52
+4
"Хроніки концтабору" - збірник подібних новин за 3+ роки.
20.06.2025 14:03
Мільйонери збігають...
20.06.2025 13:35
А якби переплавляв, то може й не попався б
20.06.2025 13:35
А ті жлоби, які тримають під руки цього спекулянта на збереженні власного життя випадково не хочуть на "нуль"? Чи чому свої відкормлені рила відвернули від камери?
20.06.2025 13:38
Рабовласниники таким не займаються, який нуль?
20.06.2025 13:52
У твоей мамы на прикроватной тумбочке,долбо@б.
20.06.2025 19:16
А, привет кацапская вонючая мразь. Сдохни ублюдок.
20.06.2025 19:28
Чёт дешево как то!
20.06.2025 13:39
В Украине одни мильярдеры!
20.06.2025 13:40
А ціни все ростуть і ростуть0)
20.06.2025 13:53
"Хроніки концтабору" - збірник подібних новин за 3+ роки.
20.06.2025 14:03
Держприкордонслужби ціни бере зі стелі? То ж з двох. Зазвичай авансом дають меншу суму.
20.06.2025 14:43
тим хто переправляв Портнова мабудь Героїв України дали...
20.06.2025 15:20
 
 