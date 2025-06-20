Переправлял мужчин за границу за $18 500: на Львовщине раскрыта схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с Нацполицией и миграционной полицией, под процессуальным руководством Самбирской окружной прокуратуры, ликвидировали канал незаконного выезда граждан за пределы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Организатором схемы оказался 41-летний житель Тернополя. Он предлагал полный пакет услуг для нелегального выезда за границу, включая изготовление документов, инструктаж и сопровождение через пункт пропуска на Львовщине. Стоимость таких услуг составляла 18 500 долларов США с человека.

Правоохранители задокументировали передачу первой части суммы - 15 000 долларов, после чего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вторую часть средств он должен был получить после "успешной" переправки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вывозил мужчин за границу через систему "Шлях": на Львовщине задержан организатор схемы, - ГПСУ. ФОТОрепортаж





Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через госграницу). Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению других участников схемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову: в Одесской области задержали правоохранителя, - ГБР. ФОТОрепортаж