Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
Переправлял мужчин за границу за $18 500: на Львовщине раскрыта схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с Нацполицией и миграционной полицией, под процессуальным руководством Самбирской окружной прокуратуры, ликвидировали канал незаконного выезда граждан за пределы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

На Львівщині викрили канал незаконного виїзду за кордон

Организатором схемы оказался 41-летний житель Тернополя. Он предлагал полный пакет услуг для нелегального выезда за границу, включая изготовление документов, инструктаж и сопровождение через пункт пропуска на Львовщине. Стоимость таких услуг составляла 18 500 долларов США с человека.

Правоохранители задокументировали передачу первой части суммы - 15 000 долларов, после чего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вторую часть средств он должен был получить после "успешной" переправки.

На Львовщине разоблачили канал незаконного выезда за границу
Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через госграницу). Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению других участников схемы.

+9
А ті жлоби, які тримають під руки цього спекулянта на збереженні власного життя випадково не хочуть на "нуль"? Чи чому свої відкормлені рила відвернули від камери?
20.06.2025 13:38 Ответить
+8
Рабовласниники таким не займаються, який нуль?
20.06.2025 13:52 Ответить
+4
"Хроніки концтабору" - збірник подібних новин за 3+ роки.
20.06.2025 14:03 Ответить
Мільйонери збігають...
20.06.2025 13:35 Ответить
А якби переплавляв, то може й не попався б
20.06.2025 13:35 Ответить
А ті жлоби, які тримають під руки цього спекулянта на збереженні власного життя випадково не хочуть на "нуль"? Чи чому свої відкормлені рила відвернули від камери?
20.06.2025 13:38 Ответить
Рабовласниники таким не займаються, який нуль?
20.06.2025 13:52 Ответить
У твоей мамы на прикроватной тумбочке,долбо@б.
20.06.2025 19:16 Ответить
А, привет кацапская вонючая мразь. Сдохни ублюдок.
20.06.2025 19:28 Ответить
Чёт дешево как то!
20.06.2025 13:39 Ответить
В Украине одни мильярдеры!
20.06.2025 13:40 Ответить
А ціни все ростуть і ростуть0)
20.06.2025 13:53 Ответить
"Хроніки концтабору" - збірник подібних новин за 3+ роки.
20.06.2025 14:03 Ответить
Держприкордонслужби ціни бере зі стелі? То ж з двох. Зазвичай авансом дають меншу суму.
20.06.2025 14:43 Ответить
тим хто переправляв Портнова мабудь Героїв України дали...
20.06.2025 15:20 Ответить
 
 