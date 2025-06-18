РУС
1 515 6

Вывозил мужчин за границу через систему "Шлях": на Львовщине задержан организатор схемы, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине разоблачена преступная схема незаконной переправки мужчин за границу путем внесения ложных данных в систему "Шлях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Во Львовской области задержали организатора схемы с выездом мужчин через систему "Шлях"

Организатором оказался 37-летний житель области, который брал по 14 тысяч долларов США с "клиента".

Как отмечается, злоумышленника задержали оперативники Волынского пограничного отряда совместно с работниками Управления стратегических расследований и следователями полиции Львовщины во время получения части взятки - 2000 долларов США.

Правоохранители установили, что фигурант вносил мужчин в информационную систему Укртрансбезопасности "Шлях", которая дает основания для выезда за границу под видом водителей-волонтеров. По месту жительства организатора провели обыск и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к схеме.

Смотрите также: Пытались уплыть за границу в ластах: в Винницкой области задержаны два мужчины, - ГПСУ. ФОТО

Во Львовской области задержали организатора схемы с выездом мужчин через систему "Шлях"

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал меру пресечения в виде залога более 240 тысяч гривен.

Смотрите также: Весь ректорат одного из вузов Запорожья продавал уклонистам фальшивые удостоверения аспирантов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

- "свинарчуки" - профукане ППО - пофіг подумаєш тисячі вбитих
- лінії оборони нема навіть ТІ ШО БУЛИ ДО НЬОГО - пофіг
- нема зброї - пофііг

А ОТ ЯКЩО ВИВОЗИВ ЛЮДЕЙ.....оце злочин!
18.06.2025 14:31 Ответить
вивозив повз офіційної каси - це злочин
18.06.2025 14:33 Ответить
Так ловко, усіх «намобілізовував», аж ось тобі, нового генпрокурора призначили, чи як??
18.06.2025 14:48 Ответить
О, зараз почнеться жалюгідне скиглення помилково народжених в чоловічому тілі.
18.06.2025 14:48 Ответить
Ниття не почнеться, але ти ж і не наведеш хоч один закон, який саме забороняє виїзд. Прикинь, такого закону взагалі немає ...
18.06.2025 15:09 Ответить
Чому не в арміі, на фронті. У нього нема рук, або ніг ?
