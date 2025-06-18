Вывозил мужчин за границу через систему "Шлях": на Львовщине задержан организатор схемы, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине разоблачена преступная схема незаконной переправки мужчин за границу путем внесения ложных данных в систему "Шлях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Организатором оказался 37-летний житель области, который брал по 14 тысяч долларов США с "клиента".

Как отмечается, злоумышленника задержали оперативники Волынского пограничного отряда совместно с работниками Управления стратегических расследований и следователями полиции Львовщины во время получения части взятки - 2000 долларов США.

Правоохранители установили, что фигурант вносил мужчин в информационную систему Укртрансбезопасности "Шлях", которая дает основания для выезда за границу под видом водителей-волонтеров. По месту жительства организатора провели обыск и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к схеме.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал меру пресечения в виде залога более 240 тысяч гривен.

