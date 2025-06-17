Весь ректорат одного из вузов Запорожья продавал уклонистам фальшивые удостоверения аспирантов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержан ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также было разоблачено 8 подчиненных ректора. Среди них - его заместители и руководство институтов учебного заведения.

"Только в течение с конца 2023 и до середины 2024 годов фигуранты "заработали" на уклонистах более 50 млн гривен. Как установило расследование, ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и дальнейшего посещения занятий", - говорится в сообщении.

"Схемой" воспользовались 2 966 военнообязанных, которые использовали фейковое обучение, чтобы получить отсрочку от призыва.

Стоимость такого "оформления" составляла до 5 тыс. долларов США наличными с одного человека. После предоставления документов "аспиранты" дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тыс. гривен.

Затем, по материалам дела, организаторы сделки снимали средства со счета университета и распределяли между собой.

Сейчас ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по четырем статьям УКУ:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и участие в преступной организации);

ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

