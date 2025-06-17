РУС
Весь ректорат одного из вузов Запорожья продавал уклонистам фальшивые удостоверения аспирантов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержан ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также было разоблачено 8 подчиненных ректора. Среди них - его заместители и руководство институтов учебного заведения.

"Только в течение с конца 2023 и до середины 2024 годов фигуранты "заработали" на уклонистах более 50 млн гривен. Как установило расследование, ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и дальнейшего посещения занятий", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $13,2 тысячи за "решение вопроса" с ТЦК в Хмельницкой области - задержан экс-военный и его сообщник. ФОТО

"Схемой" воспользовались 2 966 военнообязанных, которые использовали фейковое обучение, чтобы получить отсрочку от призыва.

Стоимость такого "оформления" составляла до 5 тыс. долларов США наличными с одного человека. После предоставления документов "аспиранты" дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тыс. гривен.

Затем, по материалам дела, организаторы сделки снимали средства со счета университета и распределяли между собой.

Также читайте: Переправка призывника за границу за $15 000: в Одесской области задержана группа лиц, - ГПСУ. ФОТО

Сейчас ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по четырем статьям УКУ:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и участие в преступной организации);
  • ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);
  • ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте: Получили 3 млн грн за фальшивые диагнозы уклонистам: на Кировоградщине правоохранители разоблачили ОПГ. ФОТОрепортаж

Один из вузов Запорожья за взятки продавал удостоверения аспирантов
вуз (910) Запорожье (2770) СБУ (20433) Запорожская область (3549) уклонисты (1103) Запорожский район (256)
+15
люди винні в тому що хочуть жити

ЗЕвиродки - не винні ні в фортефікаціях ні в ППО ні в чому. Шикарно
показать весь комментарий
17.06.2025 13:10 Ответить
+12
Ухилянтом людину може визнати суд. Ті, хто поступили, хоч і не зовсім чесним чином - мали право це зробити, які і ті, хто одружується з інвалідами, чи заводить 3х дітей. Такеж саме право, як поліція, депутати, заброньовані чиновники, судді, прокурори та інші. Але чомусь одних держава вважає і називає ухилянтами, а іншим норм, вони можуть і далі кататись за кордон, бо вони «особливі».
показать весь комментарий
17.06.2025 13:13 Ответить
+9
показать весь комментарий
17.06.2025 13:09 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 13:09 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 13:18 Ответить
люди винні в тому що хочуть жити

ЗЕвиродки - не винні ні в фортефікаціях ні в ППО ні в чому. Шикарно
показать весь комментарий
17.06.2025 13:10 Ответить
головне перестать стрелять..
показать весь комментарий
17.06.2025 13:18 Ответить
А хто не засцяв,воює і захищає всяку срань яка за хабарі сидить в тилу ніби жити не хочуть?Добре що накрили схему.У хитрожопих згоріли гроші,є 2900 потенційних військових.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:11 Ответить
Сеятели "разумнаго, добраго, вечнаго"....
показать весь комментарий
17.06.2025 13:11 Ответить
Ухилянтом людину може визнати суд. Ті, хто поступили, хоч і не зовсім чесним чином - мали право це зробити, які і ті, хто одружується з інвалідами, чи заводить 3х дітей. Такеж саме право, як поліція, депутати, заброньовані чиновники, судді, прокурори та інші. Але чомусь одних держава вважає і називає ухилянтами, а іншим норм, вони можуть і далі кататись за кордон, бо вони «особливі».
показать весь комментарий
17.06.2025 13:13 Ответить
тому,що ця держава має право на насильство проти власного народу,і звичайно хто має владу та гроші має перевагу над тими хто немає.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:22 Ответить
Ви що? Вас зараз предадуть Анафємє. Зараз з укриттів вилізе "розстрільна команда" форуму, дошкандибає до комп'ютера і ви узнаєте про себе багато чого нового...
показать весь комментарий
17.06.2025 13:43 Ответить
Про тебе і так все знають дірява кацапська сосалка
показать весь комментарий
17.06.2025 15:45 Ответить
Хитрозроблений вкраїнчик знає, як тримати баланс між попитом пропозицією...
показать весь комментарий
17.06.2025 13:17 Ответить
Вау!! Захисники ухилянтів! Знищують на
показать весь комментарий
17.06.2025 13:19 Ответить
.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:22 Ответить
Насправді є дуже простий спосіб покласти край такій практиці - поверніться до умов вступу в аспірантуру, які діяли десь до середини 2000-х, коли в аспірантуру можна було потрапити ЛИШЕ ІЗ ЧЕРВОНИМ ДИПЛОМОМ! Туди відбирали найрозумніших!

Дивіться, у нас червоний диплом отримують не більше 10-20% випускників універів і переважна більшість із них - дівчата. Кількість чоловіків із червоним дипломом - мізерна, тому навіть якщо навіть всі вони ломануться в аспірантуру (якщо вони цього не зробили до війни), то на мобілізацію це не вплине від слова "ніяк"! До того ж, у цьому випадку більше шансів, що дисертації писатимуть ті, хто дійсно на це здатний, і не з'являться "аспіранти" типу Ківи чи Усіка...
показать весь комментарий
17.06.2025 13:24 Ответить
Для осіб без червоного диплому залишити можливість вступу в аспірантуру на контракт. Контрактна аспірантура, як відомо, з 2024 року в нас є ВИКЛЮЧНО ЗАОЧНОЮ і не дає відстрочки від мобілізації.
Таким чином, в аспірантуру потраплятимуть переважно ті, хто хоче захиститися і здатен написати дисертацію.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:36 Ответить
наразі усі шукають захисту
показать весь комментарий
17.06.2025 14:58 Ответить
Затримано ректора приватного університету, Джерело: https://censor.net/ua/p3558382

ціллю приватного закладу ( підприємства , дитячого садку , клініки , магазину і т.п.) - є отримання прибутку за вложені кошти+працю .
Ну то чому зарахування в аспірантуру не має бути платним
Інша справа - коли таке роблять в державних університетах
показать весь комментарий
17.06.2025 13:28 Ответить
Аспіранти аспіранти - щоб 2 рази не вставати - вписуйте їм зразу - професор!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:29 Ответить
Козацька столиця ***(((Вати в тому Запоріжжі((Шкода ,що москальські бомби не вибирають вату,а вбивають всіх((
показать весь комментарий
17.06.2025 13:29 Ответить
Людина, знаходячись за кордоном (тому що тут небезпечно, це очевидно) - пише про козацьку столицю. Щось в цьому світі порушилось.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:33 Ответить
Це ти живеш на шару,***** один з другим)
показать весь комментарий
17.06.2025 13:54 Ответить
Два ананіна))
показать весь комментарий
17.06.2025 13:56 Ответить
Це ви в Швейцарії прилив патріотизму зловили?
показать весь комментарий
17.06.2025 14:30 Ответить
Заздриш?Думаєш з Греції приїхати,а всьо)
показать весь комментарий
17.06.2025 14:38 Ответить
Та ні, я в США лечу, хіба прольотом десь буду.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:44 Ответить
Портновські, в суддівських одежах, ********* їм жорстко намалюють, а то, і якийсь штраф, може ще випишуть!! А гроші десь зникнуть, під час слідчих дій, як у діамантових прокурорських….
показать весь комментарий
17.06.2025 13:30 Ответить
З нетерпінням очікуємо Вас в Україні. Знаходячись тут, Ви зможете краще вплинути на ситуацію. Ваші правильні судження з різноманітних питань допоможуть людям краще розібратися з питаннями.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:36 Ответить
Дякую за розуміння! Я в Україні, хіба тільки, не поруч біля вас!
Але, то таке!
Підтримуймо, одно одного, і знищимо окупанта московського!
Памятаймо ціну Свободи України від московитів!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:44 Ответить
Армовір - відрижка савєцкого совка. Людина, свобода, освіта! Людина понад усе!
показать весь комментарий
17.06.2025 14:30 Ответить
На московії це голоси, там і приймуть!
А в Україні, московським окупантам, СМЕРТЬ!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:02 Ответить
А хто тобі сказав що ти людина чи маєш руки роги голову і можеш розмовлять то вже людина це так і кацап скаже і таліб та інше гімно що воно людина людина це перш за все відповідальність і обов,язок а не свиняче жрать та срать іноді спарюватись
показать весь комментарий
17.06.2025 16:13 Ответить
Людина робить вчинки, спираючись на волю, розум, виховання і культуру. А всі Ваші "обов'язки" - то до кацапів, а краще - в совєцкій союз.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:39 Ответить
та які це гроші - сльози
та й більше сума десь згубилась
понад 50 млн гривень
5 тис. доларів США скористалися 2 966
показать весь комментарий
17.06.2025 13:42 Ответить
коментуючі згадай хто за вас писарів і за цих "аспірантів" воюе.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:43 Ответить
Ніхто ні за кого не воює
показать весь комментарий
17.06.2025 13:45 Ответить
Воевать в армии сырка и козыря или остаться дома за хабарь,как полицаи,прокуроры,податкивцы и прочие детишки высшей касты - сложный *** вопрос.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:52 Ответить
Відвали кацапсяче пі рило
показать весь комментарий
17.06.2025 16:07 Ответить
А пишуть дебіли що мудрий нарід проти корупції,але щоб кум/сват/ю/брат міг порішать. То виходить що джерело корупції і є народ.Це ж так просто,не ухиляйся,не їздь п'яним,не купуй медичні довідки і т.д.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:17 Ответить
Треба і цю процедуру викупу життя проврдити через Прозоро. Вона ідеальна для таких речей. Відмивпння бабла , відбір самих махрових продавців життя і жодного демпінгу.
Желєзняк гарантує.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:08 Ответить
У нас така кількість дипломованих долбодятлів не потрібних ніде всі відразу захотіли вищу освіту а шкільної програми не знають рівень навчання низький за все платять а знань0
показать весь комментарий
17.06.2025 16:05 Ответить
Увесь ректорат - на передову!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 00:05 Ответить
 
 