Весь ректорат одного из вузов Запорожья продавал уклонистам фальшивые удостоверения аспирантов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Запорожье разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержан ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Также было разоблачено 8 подчиненных ректора. Среди них - его заместители и руководство институтов учебного заведения.
"Только в течение с конца 2023 и до середины 2024 годов фигуранты "заработали" на уклонистах более 50 млн гривен. Как установило расследование, ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и дальнейшего посещения занятий", - говорится в сообщении.
"Схемой" воспользовались 2 966 военнообязанных, которые использовали фейковое обучение, чтобы получить отсрочку от призыва.
Стоимость такого "оформления" составляла до 5 тыс. долларов США наличными с одного человека. После предоставления документов "аспиранты" дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тыс. гривен.
Затем, по материалам дела, организаторы сделки снимали средства со счета университета и распределяли между собой.
Сейчас ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по четырем статьям УКУ:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и участие в преступной организации);
- ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);
- ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
ЗЕвиродки - не винні ні в фортефікаціях ні в ППО ні в чому. Шикарно
Дивіться, у нас червоний диплом отримують не більше 10-20% випускників універів і переважна більшість із них - дівчата. Кількість чоловіків із червоним дипломом - мізерна, тому навіть якщо навіть всі вони ломануться в аспірантуру (якщо вони цього не зробили до війни), то на мобілізацію це не вплине від слова "ніяк"! До того ж, у цьому випадку більше шансів, що дисертації писатимуть ті, хто дійсно на це здатний, і не з'являться "аспіранти" типу Ківи чи Усіка...
Таким чином, в аспірантуру потраплятимуть переважно ті, хто хоче захиститися і здатен написати дисертацію.
ціллю приватного закладу ( підприємства , дитячого садку , клініки , магазину і т.п.) - є отримання прибутку за вложені кошти+працю .
Ну то чому зарахування в аспірантуру не має бути платним
Інша справа - коли таке роблять в державних університетах
та й більше сума десь згубилась
понад 50 млн гривень
5 тис. доларів США скористалися 2 966
