Получили 3 млн грн за фальшивые диагнозы уклонистам: в Кировоградской области правоохранители разоблачили ОПГ. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Кировоградщине разоблачена организованная преступная группа, которая за взятки от 1 000 до 10 500 долларов устанавливала фиктивные диагнозы и помогала избежать мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Украины.
Среди фигурантов - руководители медицинских учреждений, военнослужащие и гражданские. Суммы взяток колебались от 1 000 до 10 500 долларов.
Устанавливали фиктивные диагнозы
"Клиентам" устанавливали фиктивные диагнозы, что в дальнейшем давало им возможность стать непригодными для прохождения службы в ВСУ. Чтобы все выглядело правдиво, подыскивали действительно больных людей и использовали снимки их исследований МРТ или КТ.
Известно, что их "услугами" воспользовались по меньшей мере 20 человек. Во время обысков правоохранители изъяли наличности в разной валюте на общую сумму более 3 000 000 грн.
Сейчас всем участникам коррупционной схемы сообщено о подозрении, они находятся под стражей. За содеянное им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Винятків не бачив...
Щось подібне, як і чергове призначення, в ГПУ, та їй подібних структурах, з 2019 року, від зеленського +Оманського рішали!!