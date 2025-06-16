РУС
Получили 3 млн грн за фальшивые диагнозы уклонистам: в Кировоградской области правоохранители разоблачили ОПГ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Кировоградщине разоблачена организованная преступная группа, которая за взятки от 1 000 до 10 500 долларов устанавливала фиктивные диагнозы и помогала избежать мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Украины.

Среди фигурантов - руководители медицинских учреждений, военнослужащие и гражданские. Суммы взяток колебались от 1 000 до 10 500 долларов.

Устанавливали фиктивные диагнозы

"Клиентам" устанавливали фиктивные диагнозы, что в дальнейшем давало им возможность стать непригодными для прохождения службы в ВСУ. Чтобы все выглядело правдиво, подыскивали действительно больных людей и использовали снимки их исследований МРТ или КТ.

Известно, что их "услугами" воспользовались по меньшей мере 20 человек. Во время обысков правоохранители изъяли наличности в разной валюте на общую сумму более 3 000 000 грн.

Также смотрите: Переправка призывника за границу за $15 000: в Одесской области задержана группа лиц, - ГПСУ. ФОТО

Сейчас всем участникам коррупционной схемы сообщено о подозрении, они находятся под стражей. За содеянное им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В Кировоградской области ОПГ помогала избежать мобилизации с помощью фиктивных диагнозов
уклонисты (1099) Кировоградская область (675)
12 років з конфіскацією і на відбудову України.
16.06.2025 15:40 Ответить
Цікаво що у всіх темах по ухилянтів обов'язково озвучуються розцінки.
Винятків не бачив...
16.06.2025 15:45 Ответить
А от при арешті нарколиг "почом доза" чомусь не розписують...
16.06.2025 15:52 Ответить
Такі ОЗГ є при всіх обласних ВЛК. Тільки тепер в Хмельницькому після історії з Крупою розцінки зросли вдвічі і шлях до ,ленів комісії лежить тільки через їхніх приятелів та родичів. Це як боротьба з наркоторгівлею - було б бажання або наказ зверху то поліція і решта силовиків за день викрили б всіх схематозників у білих халатах.
16.06.2025 16:02 Ответить
Типова група осіб- ОЗУ, з лікарями - «СХЕМАТОЗНИКАМИ», про які добре знають усі даржСекретарі із замами у МОЗ, як і у кожній області, на кшалт отих, пацієнтів з числа, прокурорів/суддів/мусорських/митників…, з довіками про їх «невиліковну інвалідність» і Пенсійними посвідченнями!!
Щось подібне, як і чергове призначення, в ГПУ, та їй подібних структурах, з 2019 року, від зеленського +Оманського рішали!!
16.06.2025 16:03 Ответить
 
 