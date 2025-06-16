УКР
Отримали 3 млн грн за фальшиві діагнози ухилянтам: на Кіровоградщині правоохоронці викрили ОЗГ. ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині викрито організовану злочинну групу, яка за хабарі від 1 000 до 10 500 доларів встановлювала фіктивні діагнози і допомагала уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції України.

Серед фігурантів – очільники медичних закладів, військовослужбовці та цивільні. Суми хабарів коливалися від 1 000 до 10 500 доларів. 

Встановлювали фіктивні діагнози

"Клієнтам" встановлювали фіктивні діагнози, що надалі давало їм можливість стати непридатними для проходження служби в ЗСУ. Аби все виглядало правдиво, підшукували дійсно хворих людей та використовували знімки їх досліджень МРТ або КТ.

Відомо, що їхніми "послугами" скористалися щонайменше 20 осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Також дивіться: Переправлення призовника за кордон за $15 000: на Одещині затримано групу осіб, - ДПСУ. ФОТО

Нині усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На Кіровогдащині ОЗГ допомагала уникнути мобілізації через фіктивні діагнози
ухилянти (1170) Кіровоградська область (615)
12 років з конфіскацією і на відбудову України.
16.06.2025 15:40 Відповісти
Цікаво що у всіх темах по ухилянтів обов'язково озвучуються розцінки.
Винятків не бачив...
16.06.2025 15:45 Відповісти
А от при арешті нарколиг "почом доза" чомусь не розписують...
16.06.2025 15:52 Відповісти
Такі ОЗГ є при всіх обласних ВЛК. Тільки тепер в Хмельницькому після історії з Крупою розцінки зросли вдвічі і шлях до ,ленів комісії лежить тільки через їхніх приятелів та родичів. Це як боротьба з наркоторгівлею - було б бажання або наказ зверху то поліція і решта силовиків за день викрили б всіх схематозників у білих халатах.
16.06.2025 16:02 Відповісти
Типова група осіб- ОЗУ, з лікарями - «СХЕМАТОЗНИКАМИ», про які добре знають усі даржСекретарі із замами у МОЗ, як і у кожній області, на кшалт отих, пацієнтів з числа, прокурорів/суддів/мусорських/митників…, з довіками про їх «невиліковну інвалідність» і Пенсійними посвідченнями!!
Щось подібне, як і чергове призначення, в ГПУ, та їй подібних структурах, з 2019 року, від зеленського +Оманського рішали!!
16.06.2025 16:03 Відповісти
 
 