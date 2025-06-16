Отримали 3 млн грн за фальшиві діагнози ухилянтам: на Кіровоградщині правоохоронці викрили ОЗГ. ФОТОрепортаж
На Кіровоградщині викрито організовану злочинну групу, яка за хабарі від 1 000 до 10 500 доларів встановлювала фіктивні діагнози і допомагала уникнути мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції України.
Серед фігурантів – очільники медичних закладів, військовослужбовці та цивільні. Суми хабарів коливалися від 1 000 до 10 500 доларів.
Встановлювали фіктивні діагнози
"Клієнтам" встановлювали фіктивні діагнози, що надалі давало їм можливість стати непридатними для проходження служби в ЗСУ. Аби все виглядало правдиво, підшукували дійсно хворих людей та використовували знімки їх досліджень МРТ або КТ.
Відомо, що їхніми "послугами" скористалися щонайменше 20 осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на загальну суму понад 3 000 000 грн.
Нині усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
