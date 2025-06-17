Весь ректорат одного з вишів Запоріжжя продавав ухилянтам фейкові посвідчення аспірантів, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримано ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також було викрито 8 підлеглих ректора. Серед них - його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.
"Лише протягом з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень. Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять", - йдеться в повідомленні.
"Схемою" скористалися 2 966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.
Вартість такого "оформлення" становила до 5 тис. доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів "аспіранти" додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень.
Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.
Наразі ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями ККУ:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);
- ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
- ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
- ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
ЗЕвиродки - не винні ні в фортефікаціях ні в ППО ні в чому. Шикарно
Дивіться, у нас червоний диплом отримують не більше 10-20% випускників універів і переважна більшість із них - дівчата. Кількість чоловіків із червоним дипломом - мізерна, тому навіть якщо навіть всі вони ломануться в аспірантуру (якщо вони цього не зробили до війни), то на мобілізацію це не вплине від слова "ніяк"! До того ж, у цьому випадку більше шансів, що дисертації писатимуть ті, хто дійсно на це здатний, і не з'являться "аспіранти" типу Ківи чи Усіка...
Таким чином, в аспірантуру потраплятимуть переважно ті, хто хоче захиститися і здатен написати дисертацію.
ціллю приватного закладу ( підприємства , дитячого садку , клініки , магазину і т.п.) - є отримання прибутку за вложені кошти+працю .
Ну то чому зарахування в аспірантуру не має бути платним
Інша справа - коли таке роблять в державних університетах
Але, то таке!
Підтримуймо, одно одного, і знищимо окупанта московського!
Памятаймо ціну Свободи України від московитів!
та й більше сума десь згубилась
понад 50 млн гривень
5 тис. доларів США скористалися 2 966
Желєзняк гарантує.