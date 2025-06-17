УКР
Весь ректорат одного з вишів Запоріжжя продавав ухилянтам фейкові посвідчення аспірантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримано ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також було викрито 8 підлеглих ректора. Серед них - його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

"Лише протягом з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень. Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять", - йдеться в повідомленні.

"Схемою" скористалися 2 966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого "оформлення" становила до 5 тис. доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів "аспіранти" додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень.

Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.

Наразі ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями ККУ:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);
  • ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
  • ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Один із вишів Запоріжжя за хабарі продавав посвідчення аспірантів
Топ коментарі
+15
люди винні в тому що хочуть жити

ЗЕвиродки - не винні ні в фортефікаціях ні в ППО ні в чому. Шикарно
показати весь коментар
17.06.2025 13:10 Відповісти
+12
Ухилянтом людину може визнати суд. Ті, хто поступили, хоч і не зовсім чесним чином - мали право це зробити, які і ті, хто одружується з інвалідами, чи заводить 3х дітей. Такеж саме право, як поліція, депутати, заброньовані чиновники, судді, прокурори та інші. Але чомусь одних держава вважає і називає ухилянтами, а іншим норм, вони можуть і далі кататись за кордон, бо вони «особливі».
показати весь коментар
17.06.2025 13:13 Відповісти
+9
показати весь коментар
17.06.2025 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.06.2025 13:09 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 13:18 Відповісти
люди винні в тому що хочуть жити

ЗЕвиродки - не винні ні в фортефікаціях ні в ППО ні в чому. Шикарно
показати весь коментар
17.06.2025 13:10 Відповісти
головне перестать стрелять..
показати весь коментар
17.06.2025 13:18 Відповісти
А хто не засцяв,воює і захищає всяку срань яка за хабарі сидить в тилу ніби жити не хочуть?Добре що накрили схему.У хитрожопих згоріли гроші,є 2900 потенційних військових.
показати весь коментар
17.06.2025 14:11 Відповісти
Сеятели "разумнаго, добраго, вечнаго"....
показати весь коментар
17.06.2025 13:11 Відповісти
Ухилянтом людину може визнати суд. Ті, хто поступили, хоч і не зовсім чесним чином - мали право це зробити, які і ті, хто одружується з інвалідами, чи заводить 3х дітей. Такеж саме право, як поліція, депутати, заброньовані чиновники, судді, прокурори та інші. Але чомусь одних держава вважає і називає ухилянтами, а іншим норм, вони можуть і далі кататись за кордон, бо вони «особливі».
показати весь коментар
17.06.2025 13:13 Відповісти
тому,що ця держава має право на насильство проти власного народу,і звичайно хто має владу та гроші має перевагу над тими хто немає.
показати весь коментар
17.06.2025 13:22 Відповісти
Ви що? Вас зараз предадуть Анафємє. Зараз з укриттів вилізе "розстрільна команда" форуму, дошкандибає до комп'ютера і ви узнаєте про себе багато чого нового...
показати весь коментар
17.06.2025 13:43 Відповісти
Про тебе і так все знають дірява кацапська сосалка
показати весь коментар
17.06.2025 15:45 Відповісти
Хитрозроблений вкраїнчик знає, як тримати баланс між попитом пропозицією...
показати весь коментар
17.06.2025 13:17 Відповісти
Вау!! Захисники ухилянтів! Знищують на
показати весь коментар
17.06.2025 13:19 Відповісти
.
показати весь коментар
17.06.2025 13:22 Відповісти
Насправді є дуже простий спосіб покласти край такій практиці - поверніться до умов вступу в аспірантуру, які діяли десь до середини 2000-х, коли в аспірантуру можна було потрапити ЛИШЕ ІЗ ЧЕРВОНИМ ДИПЛОМОМ! Туди відбирали найрозумніших!

Дивіться, у нас червоний диплом отримують не більше 10-20% випускників універів і переважна більшість із них - дівчата. Кількість чоловіків із червоним дипломом - мізерна, тому навіть якщо навіть всі вони ломануться в аспірантуру (якщо вони цього не зробили до війни), то на мобілізацію це не вплине від слова "ніяк"! До того ж, у цьому випадку більше шансів, що дисертації писатимуть ті, хто дійсно на це здатний, і не з'являться "аспіранти" типу Ківи чи Усіка...
показати весь коментар
17.06.2025 13:24 Відповісти
Для осіб без червоного диплому залишити можливість вступу в аспірантуру на контракт. Контрактна аспірантура, як відомо, з 2024 року в нас є ВИКЛЮЧНО ЗАОЧНОЮ і не дає відстрочки від мобілізації.
Таким чином, в аспірантуру потраплятимуть переважно ті, хто хоче захиститися і здатен написати дисертацію.
показати весь коментар
17.06.2025 13:36 Відповісти
наразі усі шукають захисту
показати весь коментар
17.06.2025 14:58 Відповісти
Затримано ректора приватного університету, Джерело: https://censor.net/ua/p3558382

ціллю приватного закладу ( підприємства , дитячого садку , клініки , магазину і т.п.) - є отримання прибутку за вложені кошти+працю .
Ну то чому зарахування в аспірантуру не має бути платним
Інша справа - коли таке роблять в державних університетах
показати весь коментар
17.06.2025 13:28 Відповісти
Аспіранти аспіранти - щоб 2 рази не вставати - вписуйте їм зразу - професор!
показати весь коментар
17.06.2025 13:29 Відповісти
Козацька столиця ***(((Вати в тому Запоріжжі((Шкода ,що москальські бомби не вибирають вату,а вбивають всіх((
показати весь коментар
17.06.2025 13:29 Відповісти
Людина, знаходячись за кордоном (тому що тут небезпечно, це очевидно) - пише про козацьку столицю. Щось в цьому світі порушилось.
показати весь коментар
17.06.2025 13:33 Відповісти
Це ти живеш на шару,***** один з другим)
показати весь коментар
17.06.2025 13:54 Відповісти
Два ананіна))
показати весь коментар
17.06.2025 13:56 Відповісти
Це ви в Швейцарії прилив патріотизму зловили?
показати весь коментар
17.06.2025 14:30 Відповісти
Заздриш?Думаєш з Греції приїхати,а всьо)
показати весь коментар
17.06.2025 14:38 Відповісти
Та ні, я в США лечу, хіба прольотом десь буду.
показати весь коментар
17.06.2025 14:44 Відповісти
Портновські, в суддівських одежах, ********* їм жорстко намалюють, а то, і якийсь штраф, може ще випишуть!! А гроші десь зникнуть, під час слідчих дій, як у діамантових прокурорських….
показати весь коментар
17.06.2025 13:30 Відповісти
З нетерпінням очікуємо Вас в Україні. Знаходячись тут, Ви зможете краще вплинути на ситуацію. Ваші правильні судження з різноманітних питань допоможуть людям краще розібратися з питаннями.
показати весь коментар
17.06.2025 13:36 Відповісти
Дякую за розуміння! Я в Україні, хіба тільки, не поруч біля вас!
Але, то таке!
Підтримуймо, одно одного, і знищимо окупанта московського!
Памятаймо ціну Свободи України від московитів!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
показати весь коментар
17.06.2025 13:44 Відповісти
Армовір - відрижка савєцкого совка. Людина, свобода, освіта! Людина понад усе!
показати весь коментар
17.06.2025 14:30 Відповісти
На московії це голоси, там і приймуть!
А в Україні, московським окупантам, СМЕРТЬ!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
показати весь коментар
17.06.2025 16:02 Відповісти
А хто тобі сказав що ти людина чи маєш руки роги голову і можеш розмовлять то вже людина це так і кацап скаже і таліб та інше гімно що воно людина людина це перш за все відповідальність і обов,язок а не свиняче жрать та срать іноді спарюватись
показати весь коментар
17.06.2025 16:13 Відповісти
Людина робить вчинки, спираючись на волю, розум, виховання і культуру. А всі Ваші "обов'язки" - то до кацапів, а краще - в совєцкій союз.
показати весь коментар
17.06.2025 17:39 Відповісти
та які це гроші - сльози
та й більше сума десь згубилась
понад 50 млн гривень
5 тис. доларів США скористалися 2 966
показати весь коментар
17.06.2025 13:42 Відповісти
коментуючі згадай хто за вас писарів і за цих "аспірантів" воюе.
показати весь коментар
17.06.2025 13:43 Відповісти
Ніхто ні за кого не воює
показати весь коментар
17.06.2025 13:45 Відповісти
Воевать в армии сырка и козыря или остаться дома за хабарь,как полицаи,прокуроры,податкивцы и прочие детишки высшей касты - сложный *** вопрос.
показати весь коментар
17.06.2025 13:52 Відповісти
Відвали кацапсяче пі рило
показати весь коментар
17.06.2025 16:07 Відповісти
А пишуть дебіли що мудрий нарід проти корупції,але щоб кум/сват/ю/брат міг порішать. То виходить що джерело корупції і є народ.Це ж так просто,не ухиляйся,не їздь п'яним,не купуй медичні довідки і т.д.
показати весь коментар
17.06.2025 14:17 Відповісти
Треба і цю процедуру викупу життя проврдити через Прозоро. Вона ідеальна для таких речей. Відмивпння бабла , відбір самих махрових продавців життя і жодного демпінгу.
Желєзняк гарантує.
показати весь коментар
17.06.2025 15:08 Відповісти
У нас така кількість дипломованих долбодятлів не потрібних ніде всі відразу захотіли вищу освіту а шкільної програми не знають рівень навчання низький за все платять а знань0
показати весь коментар
17.06.2025 16:05 Відповісти
Увесь ректорат - на передову!!!
показати весь коментар
19.06.2025 00:05 Відповісти
 
 