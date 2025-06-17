Весь ректорат одного з вишів Запоріжжя продавав ухилянтам фейкові посвідчення аспірантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримано ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також було викрито 8 підлеглих ректора. Серед них - його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

"Лише протягом з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень. Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять", - йдеться в повідомленні.

"Схемою" скористалися 2 966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого "оформлення" становила до 5 тис. доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів "аспіранти" додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень.

Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.

Наразі ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями ККУ:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

