Пытались уплыть за границу в ластах: в Винницкой области задержаны два мужчины, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили очередную попытку незаконного пересечения государственной границы через реку Днестр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Ночью пограничный наряд зафиксировал движение двух человек, которые намеревались добраться до соседней страны вплавь.
Задержанными оказались 48-летние жители Днепропетровской области. Во избежание проверок на блокпостах они сознательно обошли основные дороги и прокладывали маршрут полевыми тропами. Мужчины были хорошо подготовлены к "водному путешествию" - имели ласты, спасательные жилеты и герметично упакованные вещи в водонепроницаемые пакеты.
Впрочем, убежать незаметно не удалось - пограничники остановили "пловцов" еще до выхода на воду. На обоих составлены протоколы по статье 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
