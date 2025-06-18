РУС
Пытались уплыть за границу в ластах: в Винницкой области задержаны два мужчины, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили очередную попытку незаконного пересечения государственной границы через реку Днестр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

На Днестре задержали мужчин в ластах

Ночью пограничный наряд зафиксировал движение двух человек, которые намеревались добраться до соседней страны вплавь.

Задержанными оказались 48-летние жители Днепропетровской области. Во избежание проверок на блокпостах они сознательно обошли основные дороги и прокладывали маршрут полевыми тропами. Мужчины были хорошо подготовлены к "водному путешествию" - имели ласты, спасательные жилеты и герметично упакованные вещи в водонепроницаемые пакеты.

Впрочем, убежать незаметно не удалось - пограничники остановили "пловцов" еще до выхода на воду. На обоих составлены протоколы по статье 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

когось ловлять, але більшість успішно тікають. Нічого дивного, бажання жити є нормальним бажанням кожної людини
Хлопці, Ті що на нулі, Що захищають валшу вибачьте дупу від рузького "болта"!(, вони по вашему ненормальні?? а це чемуридло у ластах, і ті що потікали, вони нормальні, зі своїми блєдь бажаннями, так??
множинне громадянство для того й прийняли, щоб зберегти пересічним всі обов'язки громадянина.
Це, мабуть, якась нова модифікація морських дронів «МАГУРИ»??
вони не знали що вже можливо мати друге громодянство купив і не надо ризикувати і дешевше
єта они проста ехалі за другим громадянством...а че уже можна
Хизуватися тим що зловили людей які тікають з країни це нонсенс. Це в СРСР кордони були на замку, хто пам'ятає Приберіть обставини що спонукають пересічних накивати п'ятами з країни мрій.
Як прибрать обставини?Що зробить?Нужно прсто прєкратитіть стрєлять?Договорітся па срєдінє?
рашисти, стой раз-два
Ласти на ногах демаскують наміри, викликають зайві питання на КПП, досвідчені люди для зручності пересування радять тимчасово знімати ласти на суші
