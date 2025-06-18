Пытались уплыть за границу в ластах: в Винницкой области задержаны два мужчины, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили очередную попытку незаконного пересечения государственной границы через реку Днестр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Ночью пограничный наряд зафиксировал движение двух человек, которые намеревались добраться до соседней страны вплавь.

Задержанными оказались 48-летние жители Днепропетровской области. Во избежание проверок на блокпостах они сознательно обошли основные дороги и прокладывали маршрут полевыми тропами. Мужчины были хорошо подготовлены к "водному путешествию" - имели ласты, спасательные жилеты и герметично упакованные вещи в водонепроницаемые пакеты.

Впрочем, убежать незаметно не удалось - пограничники остановили "пловцов" еще до выхода на воду. На обоих составлены протоколы по статье 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наши артиллеристы уничтожили 9 укрытий противника, 2 пункта управления БПЛА и 3 группы пехоты. ВИДЕО