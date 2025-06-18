УКР
Намагались уплав втекти за кордон у ластах: на Вінниччині затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли черговій спробі незаконного перетину державного кордону через річку Дністер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

На Дністрі затримали чоловіків у ластах

Вночі прикордонний наряд зафіксував рух двох осіб, які мали намір дістатися сусідньої країни вплав.

Затриманими виявилися 48-річні мешканці Дніпропетровської області. Для уникнення перевірок на блокпостах вони свідомо оминули основні дороги та прокладали маршрут польовими стежками. Чоловіки були добре підготовлені до "водної подорожі" - мали ласти, рятувальні жилети та герметично запаковані речі у водонепроникні пакети.

Втім, втекти непомітно не вдалося - прикордонники зупинили "плавців" ще до виходу на воду. На обох складено протоколи за статтею 204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

когось ловлять, але більшість успішно тікають. Нічого дивного, бажання жити є нормальним бажанням кожної людини
Хлопці, Ті що на нулі, Що захищають валшу вибачьте дупу від рузького "болта"!(, вони по вашему ненормальні?? а це чемуридло у ластах, і ті що потікали, вони нормальні, зі своїми блєдь бажаннями, так??
множинне громадянство для того й прийняли, щоб зберегти пересічним всі обов'язки громадянина.
Це, мабуть, якась нова модифікація морських дронів «МАГУРИ»??
когось ловлять, але більшість успішно тікають. Нічого дивного, бажання жити є нормальним бажанням кожної людини
Хлопці, Ті що на нулі, Що захищають валшу вибачьте дупу від рузького "болта"!(, вони по вашему ненормальні?? а це чемуридло у ластах, і ті що потікали, вони нормальні, зі своїми блєдь бажаннями, так??
вони не знали що вже можливо мати друге громодянство купив і не надо ризикувати і дешевше
множинне громадянство для того й прийняли, щоб зберегти пересічним всі обов'язки громадянина.
єта они проста ехалі за другим громадянством...а че уже можна
Хизуватися тим що зловили людей які тікають з країни це нонсенс. Це в СРСР кордони були на замку, хто пам'ятає Приберіть обставини що спонукають пересічних накивати п'ятами з країни мрій.
Як прибрать обставини?Що зробить?Нужно прсто прєкратитіть стрєлять?Договорітся па срєдінє?
рашисти, стой раз-два
Ласти на ногах демаскують наміри, викликають зайві питання на КПП, досвідчені люди для зручності пересування радять тимчасово знімати ласти на суші
