Намагались уплав втекти за кордон у ластах: на Вінниччині затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли черговій спробі незаконного перетину державного кордону через річку Дністер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Вночі прикордонний наряд зафіксував рух двох осіб, які мали намір дістатися сусідньої країни вплав.

Затриманими виявилися 48-річні мешканці Дніпропетровської області. Для уникнення перевірок на блокпостах вони свідомо оминули основні дороги та прокладали маршрут польовими стежками. Чоловіки були добре підготовлені до "водної подорожі" - мали ласти, рятувальні жилети та герметично запаковані речі у водонепроникні пакети.

Втім, втекти непомітно не вдалося - прикордонники зупинили "плавців" ще до виходу на воду. На обох складено протоколи за статтею 204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші артилеристи знищили 9 укриттів противника, 2 пункти управління БПЛА та 3 групи піхоти. ВIДЕО