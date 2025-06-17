Наші артилеристи знищили 9 укриттів противника, 2 пункти управління БПЛА та 3 групи піхоти. ВIДЕО

Артилеристи прикордонної бригади "Помста" завдали нищівних ударів по скупченнях ворога одразу на трьох напрямках.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розрахунки гармат комендатури вогневої підтримки успішно ліквідовують скупчення ворожих сил на Краматорському, Куп’янському напрямках та в районі Серебрянського лісництва.

"Унаслідок злагодженої та професійної роботи артилеристів знищено дев’ять укриттів противника, два пункти управління БПЛА та три групи ворожої піхоти", - йдеться в повідомленні.

