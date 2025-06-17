УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 882 1

Наші артилеристи знищили 9 укриттів противника, 2 пункти управління БПЛА та 3 групи піхоти. ВIДЕО

Артилеристи прикордонної бригади "Помста" завдали нищівних ударів по скупченнях ворога одразу на трьох напрямках.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розрахунки гармат комендатури вогневої підтримки успішно ліквідовують скупчення ворожих сил на Краматорському, Куп’янському напрямках та в районі Серебрянського лісництва.

"Унаслідок злагодженої та професійної роботи артилеристів знищено дев’ять укриттів противника, два пункти управління БПЛА та три групи ворожої піхоти", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Хотіли потрапити до Молдови: на Буковині двох чоловіків затримано за допомогою дрона, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) Держприкордонслужба ДПСУ (6435) знищення (8285)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дяка, Боги війни!
показати весь коментар
17.06.2025 18:07 Відповісти
 
 