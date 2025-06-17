УКР
Хотіли потрапити до Молдови: на Буковині двох чоловіків затримано за допомогою дрона, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники за допомогою дрона запобігли спробі незаконного перетину українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Вони виявили двох осіб, які намагалися обійти контрольний пост.

На місце події виїхала група реагування від відділу "Кельменці" разом з оператором безпілотного літального апарата. Дрон допоміг виявити місце перебування порушників і скоординувати дії прикордонників.

Затриманими виявилися жителі Чернівецької області віком 40 і 46 років, які зізналися у намірі незаконно потрапити до Молдови. Правопорушників доставили до підрозділу для з’ясування обставин та оформлення адміністративних матеріалів за статтями 185 і 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"З південого заходу ворог не пройдьоть!"
17.06.2025 16:06 Відповісти
під 20 чоловік особового складу були задіяні в потужній спец. операції - кожному по премії та додаткову відпустку
17.06.2025 17:16 Відповісти
Прикордонники порушують Закон України не випускаючи людей закордон. Тому ті змушені нелегально його перетинати. Тут треба судити прикордонників разом з зеленою пліснявою, яка довела нашу країну до концтабору. А ми були країною вільних людей до 2019 року.
17.06.2025 23:50 Відповісти
а дрон с тепловiзором, якого так не вистачае на передку!!!!! мразоти,зеленi!!!
18.06.2025 09:42 Відповісти
Довели країну так звані можновладці разом зі своїм бізнес - партнером путіним, що люди тікають в якусь Молдову.
Була би близько Гвінєя - Бісау і туди б побігли.
18.06.2025 10:58 Відповісти
 
 