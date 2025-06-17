Хотіли потрапити до Молдови: на Буковині двох чоловіків затримано за допомогою дрона, - ДПСУ. ВIДЕО
Прикордонники за допомогою дрона запобігли спробі незаконного перетину українсько-молдовського кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Вони виявили двох осіб, які намагалися обійти контрольний пост.
На місце події виїхала група реагування від відділу "Кельменці" разом з оператором безпілотного літального апарата. Дрон допоміг виявити місце перебування порушників і скоординувати дії прикордонників.
Затриманими виявилися жителі Чернівецької області віком 40 і 46 років, які зізналися у намірі незаконно потрапити до Молдови. Правопорушників доставили до підрозділу для з’ясування обставин та оформлення адміністративних матеріалів за статтями 185 і 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
