Хотели попасть в Молдову: на Буковине двух мужчин задержали с помощью дрона, - ГПСУ. ВИДЕО
Пограничники с помощью дрона предотвратили попытку незаконного пересечения украинско-молдавской границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Они обнаружили двух человек, пытавшихся обойти контрольный пост.
На место происшествия выехала группа реагирования от отдела "Кельменці" вместе с оператором беспилотного летательного аппарата. Дрон помог выявить местонахождение нарушителей и скоординировать действия пограничников.
Задержанными оказались жители Черновицкой области в возрасте 40 и 46 лет, признавшиеся в намерении незаконно попасть в Молдову. Правонарушителей доставили в подразделение для выяснения обстоятельств и оформления административных материалов по статьям 185 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Була би близько Гвінєя - Бісау і туди б побігли.