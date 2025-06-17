Хотели попасть в Молдову: на Буковине двух мужчин задержали с помощью дрона, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники с помощью дрона предотвратили попытку незаконного пересечения украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Они обнаружили двух человек, пытавшихся обойти контрольный пост.

На место происшествия выехала группа реагирования от отдела "Кельменці" вместе с оператором беспилотного летательного аппарата. Дрон помог выявить местонахождение нарушителей и скоординировать действия пограничников.

Задержанными оказались жители Черновицкой области в возрасте 40 и 46 лет, признавшиеся в намерении незаконно попасть в Молдову. Правонарушителей доставили в подразделение для выяснения обстоятельств и оформления административных материалов по статьям 185 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

