РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Видео Уклонение от мобилизации
1 536 5

Хотели попасть в Молдову: на Буковине двух мужчин задержали с помощью дрона, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничники с помощью дрона предотвратили попытку незаконного пересечения украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Они обнаружили двух человек, пытавшихся обойти контрольный пост.

На место происшествия выехала группа реагирования от отдела "Кельменці" вместе с оператором беспилотного летательного аппарата. Дрон помог выявить местонахождение нарушителей и скоординировать действия пограничников.

Задержанными оказались жители Черновицкой области в возрасте 40 и 46 лет, признавшиеся в намерении незаконно попасть в Молдову. Правонарушителей доставили в подразделение для выяснения обстоятельств и оформления административных материалов по статьям 185 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Весь ректорат одного из вузов Запорожья продавал уклонистам фальшивые удостоверения аспирантов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6859) дроны (4743) уклонисты (1103) Черновицкая область (65)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"З південого заходу ворог не пройдьоть!"
показать весь комментарий
17.06.2025 16:06 Ответить
під 20 чоловік особового складу були задіяні в потужній спец. операції - кожному по премії та додаткову відпустку
показать весь комментарий
17.06.2025 17:16 Ответить
Прикордонники порушують Закон України не випускаючи людей закордон. Тому ті змушені нелегально його перетинати. Тут треба судити прикордонників разом з зеленою пліснявою, яка довела нашу країну до концтабору. А ми були країною вільних людей до 2019 року.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:50 Ответить
а дрон с тепловiзором, якого так не вистачае на передку!!!!! мразоти,зеленi!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 09:42 Ответить
Довели країну так звані можновладці разом зі своїм бізнес - партнером путіним, що люди тікають в якусь Молдову.
Була би близько Гвінєя - Бісау і туди б побігли.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:58 Ответить
 
 