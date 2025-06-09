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Новини Конфлікт із ТЦК
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Утримання бойового медика Замрія в ТЦК: ОК "Захід" каже, що відсторонених на час розслідування немає

У ЗСУ розповіли про розслідування обставин утримання Романа Замрія у ТЦК

Відсторонення військовослужбовців Чернівецького ТЦК на час розслідування обставин перевірки документів та утримання колишнього бойового медика Романа Замрія (Йода) наразі не відбулося.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) заявив речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський, передає Цензор.НЕТ.

"Відсторонювати від виконання службово обовязків – це прерогатива керівництва. Якщо є явні ознаки злочину або явні ознаки того, що посадова особа може впливати на хід службового розслідування. … Наразі такого немає, тому що цим займається незалежна комісія, яка з’ясовує факти. Я думаю, що найближчим часом всі обставини будуть озвучені", - заявив Домбровський.

Він прокоментував звинувачення Замрія військовослужбовців ТЦК в тому, що мобілізовані тривалий час не мали доступ до їжі та води.

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"Не можу його ні підтвердити, ні спростувати, бо зараз триває службове розслідування. Якщо за результатами буде з’ясовано, що в цьому моменті було правопорушення, то відповідні посадові особи будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив представник Сухопутних військ.

Домбровський додав, що не може коментувати результати службового розслідування, яке ще не завершилося –– зараз збираються всі необхідні свідчення, факти.

Читайте також: У ТЦК переконують, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій "права на відстрочку не мав"

Натомість колишній бойовий медик Роман Замрій, через конфлікт із яким проводиться службова перевірка щодо військових ТЦК, розповів виданню, що був мобілізований уп’яте та має кілька причин відтермінування від військової служби.

"Це моє п’яте повернення у військо. У мене було три причини (він не уточнив, які саме - ред.) для відтермінування. Чомусь всі зосередились лиш на одній, а всі інші проігнорували. Для того, щоб розібратися з іншими мені потрібен був час, і я мав продемонструвати докази. Я ніколи не стверджував, що я був три дні без води їжі. Тільки я говорив, ще був три дні, був певний час без води і певний час без їжі. Телефон забрали, мені дали змогу зателефонувати, буквально на хвилинку-півтори, після чого телефон знову забрали. За цю хвилинку я повідомив своїй сестрі і воєнкому свого міста [де я]", - зазначив Замрій.

Колишній бойовий медик додав, що на цей час не має претензій до ТЦК, проте це залежить від процесу розслідування та його висновків.

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Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.

Згодом у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву колишнього бойового медика Романа Замрія.

Автор: 

мобілізація (3119) ЗСУ (7674) ТЦК та СП (658) Чернівецька область (41)


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Топ коментарі
+8
Хтось здивований?
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09.06.2025 21:31 Відповісти
+8
Как быстро переобулся. "Це нишпорення по кишенях, щоб нагодувати нас через більш ніж добу без їжі та води! Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"- не три дня конечно, больше суток без еды и воды это нормально. ""Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"-этого тоже наверное не было. Когда ждать извинений Романа перед ТЦК? Что в кацапии, что в ...
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09.06.2025 21:42 Відповісти
+6
В принципі, усім причетним військовослужбовцям ТЦК мають оголосити подяку за популяризацію їх нелегкої праці в тилу. Справжні герої тилу!
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09.06.2025 21:46 Відповісти
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Хтось здивований?
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09.06.2025 21:31 Відповісти
Не може бути відсторонених в такий час. Військовослужбовці ТЦК мають займатись комплектуванням і соціальною підтримкою. А ми підтримувати їх в нелегкій справі.
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09.06.2025 21:37 Відповісти
В принципі, усім причетним військовослужбовцям ТЦК мають оголосити подяку за популяризацію їх нелегкої праці в тилу. Справжні герої тилу!
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09.06.2025 21:46 Відповісти
І преміювати обов'язково. Й путівку в найкращий навчальний центр і на бойовий напрямок.
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09.06.2025 21:49 Відповісти
Саме так. Бо ці мужні хлопці весь час про це мріють, але та обов'язок перш за все. Сподіваюся нарешті здійсняться їхні мрії опинитися десь на сумському напрямку.
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09.06.2025 21:53 Відповісти
ТЦК повинні виконувати свої обов'язки, та мають нести відповідальність за свої злочини!
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09.06.2025 21:46 Відповісти
В ТЦК не може бути злочинів. Це кацапське ІПСО. Не потрібно обсирати їх, як кури драбину.
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09.06.2025 21:51 Відповісти
Цей Дмитро, напевно, кацапський агент!
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09.06.2025 21:55 Відповісти
Как быстро переобулся. "Це нишпорення по кишенях, щоб нагодувати нас через більш ніж добу без їжі та води! Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"- не три дня конечно, больше суток без еды и воды это нормально. ""Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били Джерело: https://censor.net/ua/n3556715"-этого тоже наверное не было. Когда ждать извинений Романа перед ТЦК? Что в кацапии, что в ...
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09.06.2025 21:42 Відповісти
лоуренс сміт чекає тебе особисто на концерті кабздона
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09.06.2025 21:50 Відповісти
???
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09.06.2025 21:59 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо йому вже чітко пояснили, що не дасть задню - то на нього і його сім'ю чекає дещо не дуже добре.
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09.06.2025 21:53 Відповісти
все тцк країни потрібно відсторонити і судити з своїм командуванням як зрадників і шпіонів
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09.06.2025 21:49 Відповісти
Звісно, чого ж їх відсторонювати? Нікого ж не вбили, а все інше їм можна, вони ж над законом, а навіть якби й вбили - теж нічого страшного. Одним холопом більше, одним менще - взагалі нема різниці. "Лєс рубят - щєпкі летят", як ********** казати на болотах.
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09.06.2025 21:50 Відповісти
Як можна відсторонити таких сумлінних бусифікаторів, які діяли згідно з чітко встановленими інструкціями: побачив поодинокого чоловіка - в бус і на підвал, бо план горить.
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09.06.2025 21:59 Відповісти
А що сталось? Так швидко перевзувся. Оббрехав ТЦК, агент раісі? Залякався? Коли чекать вибачень?
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09.06.2025 22:02 Відповісти
Це ж не якісь там буряти косоокі, а свої, ріднесенькі
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09.06.2025 22:10 Відповісти
Щось швидко перевзувся.

Коли чекати вибачень перед ангелами з ТЦК?

Адже всім відомо що викрадання рандомних цивільних на вулицях, приниження, катування в підвалах тцк здійснення психологічного тиску над беззбройними цивільними - це все ціпсо проплачене московськими агентами.

Майже все чоловіче населення яке сидить по домам боячись вийти на вулицю, щоб не попасти в катівні тцк, дарма боїться. Виходьте шановні, вільно дихайте повітрям Свободи.
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09.06.2025 22:10 Відповісти
ТЦК певно не Україна нам встановила а якась інша держава. От туди треба і апелювати.
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09.06.2025 22:29 Відповісти
 
 