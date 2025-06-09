Утримання бойового медика Замрія в ТЦК: ОК "Захід" каже, що відсторонених на час розслідування немає

Відсторонення військовослужбовців Чернівецького ТЦК на час розслідування обставин перевірки документів та утримання колишнього бойового медика Романа Замрія (Йода) наразі не відбулося.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) заявив речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України Олег Домбровський, передає Цензор.НЕТ.

"Відсторонювати від виконання службово обовязків – це прерогатива керівництва. Якщо є явні ознаки злочину або явні ознаки того, що посадова особа може впливати на хід службового розслідування. … Наразі такого немає, тому що цим займається незалежна комісія, яка з’ясовує факти. Я думаю, що найближчим часом всі обставини будуть озвучені", - заявив Домбровський.

Він прокоментував звинувачення Замрія військовослужбовців ТЦК в тому, що мобілізовані тривалий час не мали доступ до їжі та води.

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"Не можу його ні підтвердити, ні спростувати, бо зараз триває службове розслідування. Якщо за результатами буде з’ясовано, що в цьому моменті було правопорушення, то відповідні посадові особи будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив представник Сухопутних військ.

Домбровський додав, що не може коментувати результати службового розслідування, яке ще не завершилося –– зараз збираються всі необхідні свідчення, факти.

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Натомість колишній бойовий медик Роман Замрій, через конфлікт із яким проводиться службова перевірка щодо військових ТЦК, розповів виданню, що був мобілізований уп’яте та має кілька причин відтермінування від військової служби.

"Це моє п’яте повернення у військо. У мене було три причини (він не уточнив, які саме - ред.) для відтермінування. Чомусь всі зосередились лиш на одній, а всі інші проігнорували. Для того, щоб розібратися з іншими мені потрібен був час, і я мав продемонструвати докази. Я ніколи не стверджував, що я був три дні без води їжі. Тільки я говорив, ще був три дні, був певний час без води і певний час без їжі. Телефон забрали, мені дали змогу зателефонувати, буквально на хвилинку-півтори, після чого телефон знову забрали. За цю хвилинку я повідомив своїй сестрі і воєнкому свого міста [де я]", - зазначив Замрій.

Колишній бойовий медик додав, що на цей час не має претензій до ТЦК, проте це залежить від процесу розслідування та його висновків.

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Нагадаємо, раніше колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій заявив, що його три дні утримували в ТЦК, попри право на відстрочку.

Згодом у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що колишній бойовий медик Роман (Йода) Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву колишнього бойового медика Романа Замрія.